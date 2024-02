Xsolla Funding Accelerator erweitert die Möglichkeiten für Spieleentwickler mit verbesserten Bildungs- und Finanzierungsmöglichkeiten

Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, ist stolz darauf, die Erweiterung des Xsolla Funding Accelerators bekannt zu geben. Diese Initiative begann 2022 und hat bereits bedeutende Meilensteine erreicht, darunter die erfolgreichen Starts von "Flame Keeper" von Kautiki Cave und "Vengeance of Mr. Peppermint" von Hack the Publisher 2023. Das Programm hat außerdem einigen weiteren Studios Partnerschaften mit namhaften Publishern ermöglicht. Das Jahr 2024 verspricht eine aufregende Reihe von Veröffentlichungen, darunter Memory Lost", Ritual Night", Soul Drifter" und Extra Coin".

Aufbauend auf dieser Dynamik öffnet das Xsolla Funding-Team den Accelerator im Juli 2024 aktiv für alle Spieleentwickler. Spiele, die zusätzliche Unterstützung und Beratung suchen, werden ermutigt, sich auf unserer offiziellen Website unter xsolla.pro/rw18funding zu bewerben.

Das Expertenteam von Xsolla Funding wählt sorgfältig die vielversprechendsten Spieleprojekte aus, die in die nächste Phase des Accelerators aufgenommen werden. Entwickler, die ihre Auswahlchancen erhöhen möchten, können ihre Spiele durch die Teilnahme am Accelerator-Programm sowohl in geschäftlicher als auch in entwicklungstechnischer Hinsicht verbessern.

Xsolla Funding stellt sicher, dass jeder Teilnehmer Zugang zu kostenlosen Bildungsressourcen hat. Darüber hinaus führen wir ein exklusives Premium-Angebot ein, das persönliche Betreuung, Live-Sitzungen mit Fragen und Antworten und vieles mehr bietet, um die Entwickler auf ihrem Weg weiter zu unterstützen. Das kostenlose und das Premium-Angebot werden etwa ab dem 1. Juli 2024 verfügbar sein. Xsolla und zahlreiche externe Branchenexperten entwickeln gemeinsam Materialien, um essentielles Wissen zu vermitteln, das in Spieleentwicklungsprojekten häufig fehlt.

Justin Berenbaum, VP für Strategic Planning & GM, Xsolla Funding Club, hebt den Wandel in der Branche hervor: "Herausgeber und Investoren investieren heute nicht mehr in Spiele - sie investieren in ein Unternehmen und dessen Fähigkeit, ein Spiel zu entwickeln. Unser Ziel ist es, Entwicklern den Unterschied zu vermitteln, denn es ist einfacher denn je, ein Spiel zu entwickeln und schwieriger denn je, erfolgreich zu sein."

Xsolla freut sich darauf, diese Reise mit Spieleentwicklern auf der ganzen Welt anzutreten und eine Umgebung zu fördern, in der sich Kreativität und Geschäftssinn vereinen, um bahnbrechende Spiele ins Leben zu rufen.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Satz von Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu starten und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel hat es sich Xsolla zur Aufgabe gemacht, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Einnahmen zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spielehersteller wie Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und viele mehr.

