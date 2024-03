Aktien Wien Schluss: Kursgewinne vor dem Wochenende

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen beendet. Der Leitindex ATX kletterte um 0,91 Prozent auf 3378,58 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,84 Prozent auf 1704,75 Punkte. Auch das europäische Börsenumfeld ging etwas fester ins Wochenende.

Im Fokus des letzten Handelstages standen Konjunkturdaten. Am Vormittag wurden Preisdaten aus der Eurozone veröffentlicht. Die Inflation im Euroraum ging im Februar weiter zurück. Laut ersten Eurostat-Schätzungen stiegen die Verbraucherpreise um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Januar waren es noch 2,8 Prozent gewesen.

Am Nachmittag standen Daten aus den USA im Mittelpunkt: Dort hat die Industrie ihre lange Talfahrt überraschend beschleunigt, der Einkaufsmanagerindex für den Sektor sank im Februar. Ökonomen hatten mit einem Anstieg gerechnet. Das Barometer liegt damit immer noch deutlich unter der Marke von 50 Punkten, ab der es Wachstum signalisiert. Außerdem hat sich die Stimmung der US-Verbraucher überraschend eingetrübt.

In Wien pausierte die Berichtssaison, Meldungen zu Einzelwerten blieben Mangelware. Mit Blick auf die Branchentafel waren Bankaktien gesucht. Raiffeisen Bank International zogen um 3,7 Prozent an, Bawag legten um 1,9 Prozent zu und auch Erste Group gewannen 1,2 Prozent. Letztere hatten am Vortag nach der Vorlage von Geschäftsergebnisse kräftige Abschläge hinnehmen müssen - ebenso wie Andritz . Auch die Aktien des Anlagenbauers konnten sich am Freitag etwas erholen und schlossen 1,6 Prozent fester.

Wienerberger wechselten im Handelsverlauf einige Male die Vorzeichen, zum Schluss stand ein Minus von 0,4 Prozent. Der Baustoffkonzern hat die 600 Millionen Euro schwere Übernahme des französischen Dach- und Solaranbieters Terreal abgeschlossen. Die Akquisition bringt Wienerberger einen erwarteten zusätzlichen Jahresumsatz von rund 725 Millionen Euro./kat/ste/APA/jha