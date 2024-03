Die branchenführende Embedded-GPU-IP von VeriSilicon unterstützt die leistungsstarke RISC-V-MCU der Serie HPM6800 von HPMicro

Eine neue Generation von Instrumenten-Dashboard-Produkten mit hoher Bildqualität und geringer Leistungsaufnahme

VeriSilicon (688521.SH) gab heute bekannt, dass die HPM6800-Serie von HPMicro, eine neue Generation von digitalen Armaturenbrett-Displays und Mensch-Maschine-Schnittstellensystemen, die leistungsstarke 2,5D-Grafikprozessoreinheit (GPU) von VeriSilicon verwendet.

Die HPM6800-Serie basiert auf RISC-V-CPU-Kernen und zeichnet sich durch robuste Rechenleistung, geringen Stromverbrauch, hohe Integration und hervorragende Multimedia-Fähigkeiten aus. Sie ist die ideale Lösung für Anwendungen, die eine komplexe Grafikverarbeitung, hochauflösende Displays und leistungsstarke Multimedia-Benutzeroberflächen erfordern, wie z. B. Armaturenbretter in Fahrzeugen, Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) und Kamera-Monitor-Systemen (CMS).

Die 2.5D GPU IP von VeriSilicon, die OpenVG unterstützt, kann MCU/MPU-Geräte mit hocheffizienter Grafikverarbeitung und hochwertiger Bildausgabe versorgen und gleichzeitig die CPU-Belastung deutlich reduzieren. Dank ihrer bewährten Skalierbarkeit wurde sie bereits in führenden Automobil-, Industrie- und Wearable-Produkten eingesetzt. Darüber hinaus hat VeriSilicon mit führenden GUI-Softwareanbietern zusammengearbeitet, um das Ökosystem für wichtige GPU-Anwendungen zu bereichern und so den Markteinführungsprozess für Kundenprodukte zu beschleunigen.

"Die HPM6800-Serie stellt eine weitere Innovation und einen Durchbruch in unserer bestehenden Hochleistungs-MCU-Produktlinie dar", sagte Jintao Zeng, CEO von HPMicro. "Durch die Integration der fortschrittlichen 2,5D-GPU-IP von VeriSilicon verfügt der HPM6800 nicht nur über die hohe Rechenleistung, die präzise Steuerung und die exzellente Kommunikationsleistung unserer bestehenden MCU-Produkte, sondern auch über eine effiziente Grafikverarbeitung, ein hochauflösendes Display und andere Multimedia-Funktionen. Wir freuen uns auf weitere industrielle und automobile Systemlösungen, die mit den Hochleistungs-MCUs HPM6800 ausgestattet sind."

"Diese Zusammenarbeit kombiniert VeriSilicons reichhaltige und stromsparende 2.5D GPU IP mit HPMicros hochleistungsfähiger RISC-V basierter MCU und zielt darauf ab, gemeinsam führende Produkte auf den Markt zu bringen, um die wachsenden Marktchancen im Display-Bereich zu adressieren", sagte Wei-Jin Dai, Exekutiver VP und Geschätsführer der IP Division bei VeriSilicon. "In den letzten zehn Jahren wurde die 2,5D-GPU-IP von VeriSilicon in vielen führenden Automobil- und Industrieprodukten eingesetzt. Wir freuen uns darauf, diese ausgereifte Grafikverarbeitungstechnologie in das RISC-V-Ökosystem einzubringen, um eine breitere Palette von Kundenanforderungen zu erfüllen."

Über HPMicro

HPMicro ist ein chinesisches Halbleiterunternehmen, das hochleistungsfähige MCUs und eingebettete Lösungen anbietet. Das Geschäft umfasst Mikrocontroller, Mikroprozessoren, Chipsätze sowie unterstützende Entwicklungswerkzeuge und Ökosysteme. Das im Juni 2020 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Schanghai und verfügt über Niederlassungen in Tianjin, Shenzhen, Suzhou und Hangzhou. Derzeit hat das Unternehmen die Qualitätsmanagement-Zertifizierung nach ISO 9001 und die Zertifizierung des Managementsystems für funktionale Sicherheit nach ISO 26262/IEC 61508 abgeschlossen und bedient die Industrie-, Automobil- und Energiemärkte in China und der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website https://hpmicro.com/

Über VeriSilicon

VeriSilicon ist bestrebt, seinen Kunden plattformbasierte, allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, die das eigene Halbleiter-IP nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verisilicon.com

