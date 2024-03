Implenia AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Implenia gewinnt neue strategische Aufträge im Hoch- und Tiefbau



04.03.2024 / 07:00 CET/CEST



Zwei Rechenzentren in Dielsdorf bei Zürich | Wohnüberbauung im Kanton Zürich | Geschäftshaus in Karlsruhe | Eisenbahntunnel in Nordschweden | Grosse, komplexe Projekte mit Fokus auf Nachhaltigkeit | Auftragsvolumen für Implenia von über CHF 240 Mio. Glattpark (Opfikon), 4. März 2024 – Implenia hat in der Schweiz, in Deutschland sowie in Schweden neue Aufträge gewonnen, die der strategischen Ausrichtung der Gruppe auf grosse und komplexe Projekte, spezialisierte Kompetenzen und Nachhaltigkeit entsprechen. Das gesamte Auftragsvolumen für Implenia beträgt über CHF 240 Mio.



Zwei neue Rechenzentren für Green in Dielsdorf bei Zürich

Die führende Schweizer Datacenter-Anbieterin Green hat Implenia mit dem Neubau von zwei weiteren Hochleistungs-Rechenzentren für den Green Metro-Campus in Dielsdorf beauftragt. Die spezialisierten Teams von Implenia werden dabei ihre langjährige Erfahrung und umfassende Kompetenz als Generalunternehmer optimal einbringen können. Mit den Tiefbau-Arbeiten wurde bereits begonnen, die ersten Datacenter-Kapazitäten wird Green im Sommer 2025 liefern. Implenia erstellte für Green bereits das erste von drei Rechenzentren in Dielsdorf und baut aktuell das zugehörige Bürogebäude auf dem Areal des Green Metro-Campus.

Insgesamt wird Implenia damit im Grossraum Zürich bereits sechs Rechenzentren realisiert haben und sieht weiteres grosses Wachstumspotenzial in diesem Markt.



Neue Wohnüberbauung im Kanton Zürich

Von einer Vorsorge-Einrichtung hat Implenia den Auftrag erhalten, als Totalunternehmer eine Wohnüberbauung im Kanton Zürich zu realisieren. Das Auftragsvolumen beträgt rund CHF 100 Mio. Das Projekt startet im April 2024 und wird voraussichtlich bis Sommer 2027 dauern.



Nachhaltiges Geschäftshaus an innerstädtischer Lage in Karlsruhe

In der Kaiserstrasse in Karlsruhe baut Implenia im Auftrag der Naxos Grundbesitz KG das Projekt «Midstad Karlsruhe» mit Retail-Flächen, Büros, sowie Co-Working- und Gastronomieflächen. Für den Neubau an bester, innerstädtischer Lage wurde Implenia als Generalunternehmer beauftragt. Der Bereich Spezialtiefbau erhielt im Vorfeld direkt vom Kunden bereits den Auftrag für den Rückbau sowie die Erstellung der Baugrube. Diese Arbeiten sind nahezu abgeschlossen. Die Fertigstellung des Projekts ist für Mitte 2026 geplant. Bezüglich Nachhaltigkeit wird für den Neubau eine Zertifizierung nach DGNB-Platin und für die Rückbaumassnahme eine DGNB-Rückbau-Zertifizierung angestrebt. Auf dem Dach ist eine PV-Anlage vorgesehen und Retentionsdächer werden das Regenwasser nutzbar machen. Eine Fassade aus besonders hellem Naturstein trägt dazu bei, das Mikroklima im Quartier zu verbessern.



Ersmark Tunnel: Wichtige Eisenbahnverbindung in Nordschweden

Die schwedische Verkehrsbehörde hat Implenia den Auftrag für die Planung und den Bau des Tunnels Ersmark im Norden von Schweden erteilt. Das Projekt umfasst einen 1,6 km langen Tunnel zwischen Fäboberget und Ersmarksberget mit Servicetunnel, verschiedenen Betonbauten, Wasser- und Abwassersystemen sowie Drainagematten. Zusätzlich werden Erschliessungsstrassen und Bereitstellungsflächen erstellt. Die Arbeiten beginnen im Mai dieses Jahres und werden voraussichtlich zwei Jahre dauern.

Der Ersmark-Tunnel ist Teil der Norrbotnia-Linie, einer 270 km langen neuen Eisenbahnstrecke zwischen Umeå und Luleå, die schnellere, sicherere und nachhaltigere Reisen und Transporte ermöglicht. Die neue Bahnlinie wird die Reisezeiten erheblich verkürzen und die Anbindung eines dicht besiedelten Gebiets in Schweden an das übrige Europa verbessern. Dadurch werden die gesellschaftliche Entwicklung und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Region gefördert. Implenia baut zwei weitere Rechenzentren für den Green Metro-Campus in Dielsdorf bei Zürich

(Bild: © zvg. bfarchitekten.ch). Nachhaltiges Geschäftshaus in der Innenstadt von Karlsruhe (Bild: © HHVISION). Kontakt für Medien:

