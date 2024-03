Original-Research: Alzchem Group AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 04.03.2024 Kursziel: EUR 43,40 (bislang EUR 39,50) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Profitabilität vor Umsatzwachstum zahlt sich aus Nach einem Übertreffen unserer Ertragsprognosen für 2023 und einer basisbedingten Anpassung unseres Finanzprognosemodells erhöht sich der von uns im Base-Case-Szenario ermittelte Wert des Eigenkapitals auf EUR 43,40 von bislang EUR 39,50 (+9,9%) je Aktie. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von EUR 27,20 errechnet sich aus dem von uns ermittelten Wert des Eigenkapitals ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich erwarteten Dividenden eine auf Sicht von 24 Monaten erwartete Kurssteigerung von 59,6%. Wir bestätigen daher unser Buy-Rating für die Aktien der Alzchem Group AG. Mit einem EBITDA von EUR 25,0 Mio. erzielte Alzchem im Q4/2023 das ertragsstärkste Quartal der Unternehmensgeschichte. Damit wurden sowohl die Consensus-Prognosen als auch die im Jahresverlauf bereits angehobene Guidance im Gesamtjahr 2023 übertroffen, was keinem anderen deutschen börsennotierten Unternehmen der Chemie-Peergroup im vergangenen Jahr gelungen ist. Auf Gesamtjahressicht 2023 erhöhte sich die EBITDA-Marge im Jahresvergleich um 440 Basispunkte auf 14,8% (2022: 10,4%). Dass das vierte Quartal 2023 auf Konzernebene nochmals deutlich besser ausfiel als erwartet, lag (1) an deutlichen Umsatzanstiegen im Segment Specialty Chemicals, insbesondere in den höhergelagerten, konsumentennahen und damit weniger preissensiblen Produktbereichen Human- und Animal-Nutrition-Bereichs (z. B. Creapure und Creamino), wo Alzchem nicht nur aufgrund der Produktreinheit über ein Alleinstellungsmerkmal verfügt, (2) an einer neuerlichen Erweiterung der Kreatin-Produktionskapazität, die ohne wesentliche Stillstände der bestehenden Anlage in Betrieb genommen werden konnte und zu Mehrmengen im November und Dezember führte, (3) an einer situationsbedingten Auslastung der Produktionskapazitäten, wodurch Strompreisspitzen umgangen werden, (4) an über den Erwartungen liegenden Bestellungen aus der Biotechnologie, dem Pharma- und Diagnostik-Bereich und (5) an einem bewussten Verzicht auf Preiskämpfe insbesondere mit asiatischen Wettbewerbern bei großvolumigen aber niedrigmargigen Produkten im Segment Basics & Intermediates. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29051.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °