Bayer - Investoren verstehen Kosten einer Aufspaltung

Frankfurt (Reuters) - Bayer bekommt nach eigenen Angaben Rückhalt von Investoren bei seinen Plänen zur einstweiligen Beibehaltung der Konzernstruktur.

Zwar habe es viele Forderungen nach einer Aufspaltung des Pharma- und Agrarkonzerns gegeben, sagte Vorstandschef Bill Anderson am Dienstag bei der Veröffentlichung der Jahresbilanz. "Aber unsere Investoren verstehen die Feinheiten von Aufspaltungen, sie sind sich darüber im Klaren, dass es Einmalkosten und erhebliche Steuerausfälle gibt und dass das derzeitige Bewertungsumfeld nicht besonders günstig ist." Sollte sich Bayer in zwei bis drei Jahren entscheiden, doch noch strukturelle Maßnahmen zu ergreifen, "werden wir in der Lage sein, diese zügig zu verfolgen".

Bayer hatte zuvor mitgeteilt, in den kommenden zwei bis drei Jahren keine Änderungen der Konzernstruktur zu planen. Das Unternehmen werde aber für alles offenbleiben.

