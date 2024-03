Der Nasdaq®-100 Index startete fester in den Handelstag. Unterstützung kam dabei unter anderem vom Anleihemarkt. Dort sanken die Renditen den zweiten Tag im Folge. Fed-Chef Jerome Powell wird heute dem Repräsentantenhaus Rede und Antwort stehen. Es wird erwartet, dass er erneut eine Zinssenkung in diesem Jahr in Aussicht stellt. Die Fed jedoch keinen Grund zur Eile sieht.

Chart: Nasdaq®-100

Widerstandsmarken: 18.320/18.693 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.717/17.832/17.947 Punkte

Der Nasdaq®-100 befindet sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend. Nach einer kurzfristigen Konsolidierung Mitte Februar 2024 nahm der Index bei 17.344 Punkten den Aufwärtstrend wieder auf und schob sich bis auf 18.320 Punkte nach oben. In der vergangenen Woche sackte der Index bis zur 50%-Retracementlinie bei 17.832 Punkte nach unten. Nach einer Stabilisierung auf diesem Niveau in der ersten Wochenhälfte machte der Index heute zum Handelsstart einen Sprung auf 18.048 Punkte und damit über die 61,8%-Retracementlinie. Damit eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Allzeithoch von 18.320 Punkte. Unterstützung findet der Index zwischen 17.832 und 17.947 Punkte. Ein nachhaltiger Stimmungswandel deutet sich frühestens unterhalb von 17.717 Punkte an.

Nasdaq®-100 in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 21.11.2023 –06.03.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Nasdaq®-100 in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.02.2019 – 15.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Open End Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Nasdaq-100® Index teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Index die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Turbo Open End Bull auf den Nasdaq-100® Index für Spekulationen, dass der Index steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Punkte

K.O.-Barriere in Punkte Hebel Finaler Bewertungstag Nasdaq-100® Index HD0FVJ 30,40 14.736,0811 14.736,0811 5,42 Open End Nasdaq-100® Index HD1DCV 15,79 16.338,6858 16.338,6858 10,38 Open End Nasdaq-100® Index HD30LF 6,29 17.382,1769 17.382,1769 25,34 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.03.2024: 15:55 Uhr

Turbo Open End Bear auf den Nasdaq-100® Index für Spekulationen, dass der Index steigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Punkte

K.O.-Barriere in Punkte Hebel Finaler Bewertungstag Nasdaq-100® Index HD2NKS 30,89 21383,6589 21383,6589 -5,40 Open End Nasdaq-100® Index HD0WB4 11,08 19242,8233 19242,8233 -15,27 Open End Nasdaq-100® Index HC834H 6,67 18753,9078 18753,9078 -25,41 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.03.2024; 15:55 Uhr

Weitere Produkte auf den Nasdaq-100® Index finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.