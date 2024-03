Xsolla führt eine neue Zahlungsoption für Entwickler ein, die eine Expansion auf den japanischen Markt anstreben

Xsolla ermöglicht Entwicklern weltweit die Annahme von Zahlungen per PayPay

Xsolla, ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen, kündigt die Markteinführung eines Bezahlverfahrens mit PayPay für seine globalen Partner und Videospieler in Japan an. Das Unternehmen arbeitet ständig an innovativen Zahlungslösungen für Spiele, um die Entwickler von Mobilgeräte-, PC-, Cloud- und webbasierten Videospielen dabei zu unterstützen, ihre Zielgruppe zu vergrößern und die Wünsche der Spieler auf der ganzen Welt zu erfüllen. Mit dem Angebot dieses zusätzlichen Bezahlverfahrens an der Kasse können Spieleentwickler auf der ganzen Welt ihre Reichweite auf den japanischen Markt ausweiten und die sich entwickelnden Anforderungen ihrer Spieler erfüllen. Diese Partnerschaft unterstützt auch unmittelbar das Engagement von Xsolla in der Region und die Erweiterung des lokalen Büros in der japanischen Hauptstadt Tokio im vergangenen August.

Mit einer wachsenden Zahl von derzeit 58 Millionen Nutzern 1 ist PayPay die größte japanische Mobile-Payment-App und wird sowohl online als auch in Ladengeschäften in ganz Japan akzeptiert. Einer Studie von Rakuten Insight aus dem Jahr 2022 zufolge bevorzugen rund 55 % der Käufer in Japan die Nutzung von PayPay, dessen Marktanteil im Bereich der QR-Code-Zahlungen bei 45 % liegt. 2 Die Nutzer erstellen in der mobilen App ein Konto und verknüpfen es mit einem Bankkonto oder einer Kreditkarte, um ihre Alltagseinkäufe zu bezahlen.

"Wir freuen uns, PayPay mit Xsolla zu verknüpfen und es unseren globalen Partnern dadurch zu ermöglichen, eine neue Zielgruppe zu erreichen und ihren Spielern eine weitere Zahlungsoption anzubieten", sagte Chris Hewish, CEO von Xsolla. "Diese Partnerschaft wird unseren Partnern eine größere Reichweite für ihre Spieler in Japan verschaffen und ihnen die Möglichkeit bieten, die Leistungsfähigkeit innovativer Zahlungstechnologien wie QR-Codes zu nutzen."

Xsolla Payments vereinfacht die Abwicklung von Zahlungsvorgängen mit einer intuitiven, plattformübergreifenden Benutzeroberfläche, Kompatibilität mit gängigen mobilen Geldbörsen und Zugang zu über 700 Bezahlverfahren und über 130 Währungen in mehr als 200 Regionen. Die PayRank-Technologie ermittelt automatisch die für den jeweiligen Kunden relevantesten Bezahlverfahren wie zum Beispiel PayPay und erstellt eine Rangliste.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Satz von Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu starten und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel hat es sich Xsolla zur Aufgabe gemacht, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Einnahmen zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spielehersteller wie Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und viele mehr.

