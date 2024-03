EQS-News: Hypoport zeigt sich im impulslosen Marktumfeld 2023 robust und bereitet zukünftiges Wachstum vor

EQS-News: Hypoport SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

Hypoport zeigt sich im impulslosen Marktumfeld 2023 robust und bereitet zukünftiges Wachstum vor



Vorläufiges Konzernergebnis Geschäftsjahr 2023 Hypoport zeigt sich im impulslosen Marktumfeld 2023 robust und bereitet zukünftiges Wachstum vor Marktbedingter Rückgang von Konzernumsatz und EBIT in 2023

Erfolgreich Maßnahmen ergriffen: Kosten gesenkt, Eigenkapital gestärkt, Erlösmodelle angepasst

Neue Segmentstruktur zur Komplexitätsreduktion und Effizienzsteigerung etabliert

Für 2024 ein prozentual zweistelliger Anstieg des Konzernumsatzes auf mindestens 400 Mio. Euro und ein EBIT von 10 bis 20 Mio. Euro erwartet

Berlin, 11. März 2024: Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 sank der Umsatz der Hypoport-Gruppe nach vorläufigen Zahlen um 21% auf 360 Mio. €. Die negativen Auswirkungen des um 40% gesunkenen Gesamtmarktvolumens der privaten Immobilienfinanzierung in Deutschland konnten durch Marktanteilsgewinne, Anpassungen der Erlösmodelle und Diversifizierung in die relativ jungen Geschäftsmodelle abgefedert werden. Dem massiven Einbruch des Gesamtmarktvolumens der privaten Immobilienfinanzierung im zweiten Halbjahr 2022 begegnete Hypoport mit einer Reihe von Maßnahmen, welche 2023 erfolgreich umgesetzt wurden: So wurde die Kostenbasis um rund 35 Mio. € jährlich reduziert. Zudem konnte die Marktumbruchsphase 2023 genutzt werden, um - ausgestattet durch die Mittel einer 50 Mio. € Kapitalerhöhung aus Januar 2023 – die Investitionen in Innovationsprojekte für die nächsten Jahre hochzuhalten. Auch erfolgte in vielen etablierten Geschäftsmodellen der Hypoport-Gruppe eine Preisanpassung für Produkte und Services. In Folge der zwar abgemilderten, aber doch deutlichen Auswirkungen des Marktumfeldes reduzierte sich das EBIT des Konzerns auf 13 Mio. € (2022: 25 Mio. €). Hierin sind eine Reihe von positiven und negativen Sondereffekten enthalten, welche in Summe das EBIT positiv um rund 12 Mio. € beeinflussten. Neben der Umsetzung der drei Maßnahmenblöcke – Kostenreduktion, Kapitalerhöhung und Preisanpassung – hat Hypoport das Geschäftsjahr 2023 genutzt, seine Segmentstruktur neu zu ordnen. Zur Reduktion von Komplexität des Konzerns und Steigerung der Effizienz bei der Marktbearbeitung wurde die bisherige Struktur der vier Segmente zugunsten einer neuen Struktur mit den drei Segmenten Real Estate & Mortgage Platforms, Financing Platforms und Insurance Platforms geschärft. Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport SE zur Marktentwicklung: „Der für viele unserer großen Tochterunternehmen zentrale Markt der privaten Immobilienfinanzierung hat sich zum Jahreswechsel 2022/2023 stabilisiert, jedoch fehlte dem Markt gerade im zweiten und dritten Quartal 2023 noch die nötige Dynamik, um zügig aus dem tiefen Tal zu kommen. Unklare politische Vorgaben der energetischen Anforderungen und zu ambitionslose Förderprogramme bremsten die tatsächliche Umsetzung von Kaufaktivitäten bei Bestandsimmobilien. Das im vierten Quartal sinkende langfristige Zinsniveau führte in Kombination mit gesunkenen Immobilienpreisen zu zunehmend positiverer Sicht viele Verbraucher und Experten auf den deutschen Wohnimmobilienmarkt. In der Folge lag das Transaktionsvolumen der Immobilienfinanzierung von Europace im vierten Quartal erstmals seit rund anderthalb Jahren wieder über dem Vorjahreszeitraum. Ein Trend, der sich in den ersten beiden Monaten 2024 fortsetzte.“ Zur Einordnung des Geschäftsjahres 2023 und Ausblick 2024 äußert sich Slabke wie folgt: „Rückblickend könnte das Jahr 2023 durch sein schwieriges Marktumfeld mit der Verbesserung zum Jahresende ein klassisches Übergangsjahr gewesen sein. Wir haben durch unsere erfolgreiche Umsetzung der drei Maßnahmenblöcke und der neuen Segmentstruktur die Weichen für überproportionales Umsatz- und EBIT-Wachstum gestellt, wenn der wichtige Markt der privaten Immobilienfinanzierung in 2024 wieder anzieht. Wir erwarten daher für 2024 einen prozentual zweistelligen Anstieg des Konzernumsatzes auf mindestens 400 Mio. Euro und ein EBIT von 10 bis 20 Mio. Euro.“ Die untenstehenden vorläufigen Geschäftszahlen bedürfen noch der Testierung durch den Wirtschaftsprüfer und der Feststellung durch den Aufsichtsrat. Der Geschäftsbericht wird wie geplant am 25. März 2024 veröffentlicht. (Angaben in Mio. €) 12M

2023 12M

2022 12M

Veränd. Q4

2023 Q4

2022 Q4

Veränd. Umsatz Segmentstruktur 2023 359,9 455,5 -21% 92,8 88,0 5% davon Kreditplattform 156,6 207,1 -24% 42,1 38,3 10% davon Privatkunden 81,9 124,7 -34% 17,9 18,3 -2% davon Immobilienplattform 57,4 64,6 -11% 14,9 14,9 0% davon Versicherungsplattform 65,4 60,6 8% 18,1 16,9 +7% davon Holding & Überleitung -1,4 -1,6 - -0,4 -0,2 33% Umsatz Segmentstruktur zukünftig* 359,9 455,5 -21% 92,8 88,0 5% davon Real Estate & Mortgage Platform 224,8 306,1 -24% 54,3 54,2 +0% davon Financing Platform 71,1 88,1 -34% 19,7 17,2 +15% davon Insurance Platform 65,4 60,6 8% 18,1 16,9 +7% davon Holding & Überleitung -1,4 -1,6 - -0,4 -0,2 33% Rohertrag 208,2 261,0 -20% 55,4 54,6 +1% EBITDA 51,2 57,7 -11% 27,9 2,6 +973% EBIT 13,3 24,7 -46% 16,2 -6,3 - EBIT ohne Sondereffekte 1,3 28,2 -95% 4,1 -2,7 - Konzernergebnis 20,5 18,7 +10% 23,7 -5,4 - Ergebnis pro Aktie in Euro 3,02 2,96 +2% 3,45 -0,94 - *Die Darstellung der Umsatzverteilung nach zukünftiger Segmentstruktur stellt eine freiwillige Angabe unter der Annahme die Struktur hätte in 2022 und 2023 bestanden dar. Sie ist nicht Teil der Testierung durch den Wirtschaftsprüfer oder Feststellung durch den Aufsichtsrat. Über die Hypoport SE Die Hypoport SE mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Mit ihren über 2.000 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppe ein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in drei operative Segmente: Real Estate & Mortgage Platforms, Insurance Platforms und Financing Platforms Das Segment Real Estate & Mortgage Platforms betreibt mit dem internetbasierten B2B-Kreditmarktplatz Europace die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen und Bausparprodukte. Ein vollintegriertes System vernetzt rund 800 Partner aus den Bereichen Banken, Versicherungen und Finanzvertriebe. Neben Europace fördern die Teilmarktplätze Finmas und Genopace sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool, Starpool und Baufinex das Wachstum des Kreditmarktplatzes. Der internetbasierte und ungebundene Finanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden unterstützt mit seinem Geschäftsmodell, der Beratung zu Immobilienfinanzierungen an Verbraucher ebenso das Wachstum des Segments. Die technologischen Geschäftsmodelle der FIO Systems für die Vermarktung von Wohnimmobilien und der Value AG für die Bewertung von Immobilien ergänzen die Wertschöpfungskette des privaten Immobilienerwerbs. Das Segment Insurance Platforms betreibt mit Smart Insur eine internetbasierte B2B-Plattform für tarifierbare Privat- und (Klein-) Gewerbeversicherungen. Mit dem Versicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool sowie dem Assekuradeur Sia unterstützen zwei Servicegesellschaften das Wachstum der Plattform Smart Insur. Daneben bestehen mit Corify und ePension B2B-Plattformen für die Verwaltung von Industrieversicherungen bzw. betriebliche Vorsorgeversicherungen. Das Segment Financing Platforms bündelt alle Technologie- und Vertriebsunternehmen der Hypoport-Gruppe für Finanzierungsprodukte außerhalb der privaten Immobilienfinanzierung insbesondere in den Kreditmärkten Ratenkredit, Unternehmensfinanzierung und Wohnungswirtschaft. Die Aktien der Hypoport SE sind an der Deutschen Börse im Prime Standard gelistet und seit 2015 im Auswahlindex SDAX oder MDAX vertreten. Kontakt:

