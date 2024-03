Silber - Vor neuem Vola-Impuls!

Die Analyse hoher Zeitebenen fördert oftmals zusätzliche, interessante Investmentdetails zu Tage. Ein gutes Beispiel für diese These gibt derzeit der Silberpreis ab. Zuletzt hatten wir bereits auf die Bewegungsarmut der letzten Jahre hingewiesen. Schließlich notiert das Edelmetall auf dem Stand von 2010. Beim Blick auf den Quartalschart stechen zudem die letzten fünf Kerzen ins Auge, deren Schlusskurse allesamt in einem engen Kursband zwischen 22 USD und 24 USD ausgeprägt wurden – ein weiterer Hinweis auf ein „low volatility“-Umfeld. In der Vergangenheit war aber oftmals genau das die Ausgangsvoraussetzung für das Entstehen eines neuen Trends. An dieser Stelle kommt der Langfristchart erneut ins Spiel, wo immer noch eine trendbestätigende Flaggenkonsolidierung vorliegt (siehe Chart). Vor allem bei einem Spurt über die Hochpunkte bei 26 USD dürfte der Silberpreis aus diesem grundsätzlich konstruktiven Chartmuster Kapital schlagen können. Im Erfolgsfall winkt ein Wiedersehen mit den Mehrjahreshochs bei rund 30 USD. Die untere Flaggenbegrenzung (akt. bei 22,32 USD) bildet zusammen mit der o. g. Range indes eine wichtige Kreuzunterstützung und damit ein technisch sinnvolles Stop-Loss-Level.

Silber (Quarterly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

