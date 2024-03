DAX® - Die Börsenstimmung ist gut – zu gut?

Geht dem DAX® kurz vor der runden 18.000er-Marke die Luft aus? Mit dieser Frage müssen sich Anlegerinnen und Anleger derzeit auseinandersetzen, denn nachdem das Aktienbarometer am vergangenen Donnerstag nochmals ein neues Allzeithoch (17.879 Punkte) verbuchen konnte, blieben Anschlussgewinne aus. In die neue Woche starteten die deutschen Standardwerte dann mit einer Kurslücke nach unten (17.795 zu 17.751 Punkten) – aber auch hier blieben Anschlussverkäufe aus. Nach dem fulminanten Börsenlauf der letzten Wochen sind solche Abwärtsgaps dennoch oftmals der Ausgangspunkt für eine temporäre Verschnaufpause. Begünstigt wird ein mögliches Luftholen durch die derzeit optimistische Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) sind aktuell 51,7 % der US-Privatanleger „bullish“. Werte oberhalb der 50%-Marke sind selten und zeugen von einer gewissen Euphorie. Beim DAX® stellt das Tief vom 7. März bei 17.619 Punkten eine erste Unterstützung dar, ehe das Fibonacci-Level sowie die horizontalen Marken bei rund 17.400 Punkten in den Mittelpunkt rücken. Ein schnelles Schließen des o. g. Gaps bzw. ein neues Rekordhoch würden kurzfristige Zweifel indes ausräumen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

