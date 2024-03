DSGV legt Bilanz vor: Gewinnsteigerung bei Sparkassen erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) bilanziert an diesem Dienstag (11.00 Uhr) das Jahr 2023. Erstmals stellt der seit knapp zweieinhalb Monaten amtierende DSGV-Präsident Ulrich Reuter die Jahreszahlen vor. Nach einem Gewinnrückgang 2022 infolge von Milliardenabschreibungen auf Eigenanlagen dürften die öffentlich-rechtlichen Institute im vergangenen Jahr wieder deutlich bessere Ergebnisse erzielt haben.

Im Geschäftsjahr 2022 hatte die rasante Zinswende den aktuellen Wert von festverzinslichen Wertpapieren wie Staatsanleihen, von denen die Sparkassen besonders viele im Depot haben, in den Keller gedrückt. Die damals 361 Sparkassen in Deutschland mussten zusammen fast acht Milliarden Euro abschreiben, der Überschuss sank in der Folge nach endgültigen Zahlen auf 1,4 Milliarden Euro.

Der DSGV-Vorstand hatte bereits vor einem Jahr darauf hingewiesen, dass die Institute die Wertpapiere in der Regel bis zur Endfälligkeit halten und erwartet wird, dass die Wertverluste wieder wettgemacht werden. Inzwischen haben sich die Kurse erholt und die inzwischen 353 Sparkassen profitieren zugleich beim Zinsüberschuss von den gestiegenen Zinsen./ben/DP/ngu