STOXX® Europe 600 Banks - Neues Verlaufshoch schließt Boden ab!

Der STOXX® Europe 600 Banks hat zuletzt den höchsten Stand seit 2018 erreicht. Charttechnisch geht diese konstruktive Entwicklung mit dem Abschluss einer mehrjährigen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation einher (siehe Chart). Damit senden die europäischen Banktitel nach Jahren des Siechtums ein echtes Aus- und Aufbruchssignal. Letzteres gilt umso mehr, als dass die beschriebene untere Umkehr darüber hinaus mit der Auflösung eines aufsteigenden Dreiecks einherging. In der Summe liegt ein doppelter Ausbruch gen Norden vor, welcher zudem durch die Trendfolger MACD und Aroon unterstrichen wird. Während die Dreieckskonsolidierung ein Kursziel von rund 200 Punkten bereithält, lässt die große Bodenbildung sogar auf „mehr“ hoffen. Schließlich eröffnet das große Trendwendemuster ein langfristiges Anschlusspotenzial bis in den Bereich des Mehrdekadenhochs von 2009 bei rund 243 Punkten. Um die beschriebene Ausbruchssituation nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die langfristige Glättung der letzten 38 Wochen (akt. bei 163 Punkten) nicht mehr zu unterschreiten. Entsprechend kann die 38-Wochen-Linie als Stop-Loss auf der Unterseite herangezogen werden.

STOXX® Europe 600 Banks (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart STOXX® Europe 600 Banks

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.