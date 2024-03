VW-Tochter Traton arbeitet bei autonomen Lkw mit US-Anbieter Plus zusammen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter Traton arbeitet bei autonomen Lastwagen mit dem US-Softwareanbieter Plus zusammen. Ziel sei es, Lastwagen zwischen Logistikhubs ohne Fahrer auf die Straße zu bringen, teilte Traton am Dienstag mit. "Wir sehen autonomes Fahren als wichtigen Bestandteil, um eine ganze Palette sicherer, effizienter und nachhaltiger Transportlösungen anbieten zu können, die auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten werden können", sagte Scania-Vizepräsident Peter Hafmar, der in dem Unternehmen für das Thema autonomes Fahren zuständig ist. In der Zusammenarbeit geht es um Autonomes Fahren auf dem Level 4 - das heißt, ohne Fahrer auf vorher festgelegten Strecken, etwa auf der Autobahn zwischen Güterumschlagsplätzen.

Die ersten Pilotflotten sollten dieses Jahr in Betrieb gehen, anschließend beginne die Serienfertigung. Schon jetzt testeten die beiden Unternehmen autonom fahrende Lastwagen in Texas und Schweden, derzeit noch mit Sicherheitsfahrer. In Deutschland arbeitet die Traton-Marke MAN seit vielen Jahren an dem Thema autonomes Fahren; derzeit werden zusammen mit Partnern fahrerlose Fahrzeuge auf der Autobahn getestet. Dabei stützt sich MAN auf ein Gesetz aus dem Jahr 2021, das den Einsatz von fahrerlosen Fahrzeugen auf festgelegten Strecken mit technischer Aufsicht grundsätzlich erlaubt.

