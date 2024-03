DAX® - Starker Trend - jeder Rücksetzer wird gekauft

Der Aufwärtstrend beim DAX® ist sehr stark. Deshalb müssen Anlegerinnen und Anleger, die sich diesem Trend entgegenstellen, sehr vorsichtig sein. Als Beleg dafür dient die jüngste Abwärtskurslücke. Die negativen Implikationen dieses Gaps haben die deutschen Standardwerte gestern einfach beiseite gewischt. So folgte auf das Schließen der beschriebenen Kurslücke schnell ein neues Allzeithoch bei 17.973 Punkten. In der Konsequenz schert sich das Aktienbarometer weiterhin nicht um die gegenwärtig überkaufte Marktverfassung (z. B. RSI mit einem Wert von 77). Vielmehr rückt der nächste Tausender und die damit die runde 18.000er-Marke in absolute Schlagdistanz. Knapp darüber – bei 18.068 Punkten – wartet mit der 261,8%-Fibonacci-Projektion der Atempause von Dezember/Januar eine der wenigen verbliebenen Hürden im „uncharted territory“. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So hat der DAX® zuletzt bei gut 17.600 Punkten verschiedene Tiefs ausgeprägt. Auf dieses Level können Anlegerinnen und Anleger den Stop-Loss zur Gewinnsicherung nachziehen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

