Elon Musk zu kurzfristigem Werksbesuch bei Tesla in Grünheide

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Tesla-Chef Elon Musk ist für einen kurzfristigen Besuch des einzigen europäischen Werks des Herstellers in Grünheide in Brandenburg eingetroffen. Der Unternehmer landete am Mittwochvormittag am Hauptstadtflughafen BER, fuhr weiter auf das Werksgelände und wurde dort von zahlreichen Beschäftigten begrüßt. Die Produktion in der sogenannten Giga-Factory des Autobauers war aufgrund eines Anschlags auf die Stromversorgung für mehrere Tage zum Erliegen gekommen. Am Mittwoch lief sie wieder an, die erste Frühschicht seit dem Vorfall erschien am Morgen zum Dienst, wie es hieß. Nun macht sich der Konzernchef ein Bild von der Lage./vr/DP/stw