Gründer von Under Armour kehrt in Chefsessel zurück

BALTIMORE (dpa-AFX) - Beim Sportartikel-Hersteller Under Armour kehrt Gründer Kevin Plank nach gut vier Jahren auf den Chefposten zurück. Der 51-Jährige werde zum 1. April wieder die Führung übernehmen, teilte Under Armour am Mittwoch mit. Plank war im Herbst 2019 an die Spitze des Verwaltungsrates gewechselt. Zuvor hatte es negative Medienberichte über die Unternehmenskultur bei Under Armour gegeben. So schrieb das "Wall Street Journal" unter anderem, dass Plank und andere Manager Sportler und Mitarbeiter in Stripclubs ausgeführt hätten.

Under Armour, das Plank 1996 gegründet hatte, kämpfte zuletzt mit Umsatzrückgängen. So sanken die Erlöse im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um sechs Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar (1,37 Mrd Euro). Der Gewinn ging von 121,6 auf 114 Millionen Dollar zurück.

Die aktuelle Chefin Stephanie Linnartz geht damit nach nur gut einem Jahr. Die frühere Managerin des Hotelkonzerns Marriott hatte einen auf drei Jahre ausgelegten Plan entwickelt, der Marke mit einem Fokus unter anderem auf Sportmode für Frauen sowie Schuhe neuen Schwung zu geben./so/DP/jha