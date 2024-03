Wall Street ignoriert heiße Erzeugerpreise | NVIDIA | Robinhood | PayPal

Die Wall Street ignoriert weiterhin die heißere Inflation. Im Februar lagen die Erzeugerpreise teils deutlich über den Erwartungen. Gleichzeitig verfehlen die Einzelhandelsumsätze die Ziele der Analysten. Schaut man sich die Handelsspanne der letzten Tage an, tritt die Wall Street im Grunde auf der Stelle. Nachdem die Aktien der Chiphersteller gestern besonders stark unter Druck standen, führt der Sektor die freundliche Tendenz heute an, gemeinsam mit anderen Big Tech-Werten. Bei NVIDIA sehen wir weiterhin leichte Gewinnmitnahmen. Wie dem auch sei, äußern sich die Analysten der Citigroup zu dem Wert bullish. Montag findet außerdem die GPU-Konferenz des Unternehmens statt, mit einer Rede des CEOs.



00:00 Intro

00:23 Erzeugerpreise im Februar

02:32 Geldpolitik

03:52 Dollar General | Lennar | UiPath

05:53 Robinhood

07:43 Analysten zu Nvidia | Ausblick Notenbank

09:44 Tesla | Fisker

12:12 PayPal | Foxconn

14:10 TikTok-Verbot?

18:50 Reddit IPO | Arm | McDonald’s

19:25 Under Armour | Lithium Americas

20:16 Ausblick | Analysten (u.a. IBM) | Rohstoffsektor





