DAX: Sieben Wochen Aufwärts! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse am 17.03.24 🔴 Chartanalyse, Wochenausblick und Trading Setups

Solange der Dax ├╝ber der SMA20 per Tagesschluss notiert, solange k├Ânnen immer neue Hochs formatiert werden. Erst wenn es zu einem Tagesschluss unter der SMA20 kommt, w├╝rde sich das Tageschart eintr├╝ben.

ABSTRACT: Sieben Wochen aufw├Ąrts, mit neuen Wochengewinnen, liegen hinter uns, und es scheint noch immer so, als ob die Bullen immer noch mehr dr├╝cken als die B├Ąren... Der DAX hat in der letzten Handelswoche seine Aufw├Ąrtsbewegung weiter fortsetzen k├Ânnen. Im Tageschart ist erkennbar, dass der Index zu Wochenbeginn weiter aufw├Ąrtslaufen konnte. Drei der f├╝nf Tageskerzen sind gr├╝n. Der DAX notiert seit Wochen stabil ├╝ber der SMA20 (aktuell bei 17.672 Punkten, der Aufw├Ąrtsdruck ist nach wie vor vorhanden. Damit kann das Tageschart nach wie vor uneingeschr├Ąnkt bullisch interpretiert werden.

Aktuelle DAX Analyse (Future-basiert) am 17.03.2024: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr ÔÇô f├╝r aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading ­čö┤ DAX Handelsideen ­čö┤ DAX Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Dass die deutsche Wirtschaft nicht rundl├Ąuft, ist bekannt. Einige Branchen haben aktuell besonders schlechte Aussichten. Die Baubranche scheint sich in diesem Jahr zu fangen, auch wenn es noch dauert, bis es wieder Normalit├Ąt herrscht. Anders die Gastronomie. Diese Branche hat unter den Corona Einschr├Ąnkungen besonders gelitten, die Erh├Âhung der Mehrwertsteuer auf 19% zu Jahresbeginn scheint dazu zu f├╝hren, dass immer mehr Unternehmen in diesem Segment aufgeben m├╝ssen. Steigende Preise f├╝hren dazu, dass immer mehr G├Ąste fernbleiben und lieber zuhause etwas kochen. Anders wie in der Baubranche wird die Gastronomie wahrscheinlich noch l├Ąnger unter Druck stehen, weitere Insolvenzen werden folgen.

Im Jahr 2023 haben in Deutschland insgesamt 17.814 Unternehmen Insolvenz angemeldet. Das sind gut 20 Prozent mehr als im Vorjahr, aber noch deutlich geringer als in der Finanz- und W├Ąhrungskrise 2009. Damals gingen fast 33.000 Unternehmen pleite. Auch f├╝r das laufende Jahr wird mit einer hohen Zahl von Firmenpleiten gerechnet, die ├╝ber 20.000 Unternehmen betreffen k├Ânnte. Hohe Energiekosten und steigende Zinsen belastet immer mehr Unternehmen. Dar├╝ber hinaus sind auch die Sonderregelungen zum Insolvenzrecht ausgelaufen, mit denen die Regierung versucht hat w├Ąhrend der Corona Pandemie eine Pleitewelle zu verhindern.

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat in der letzten Handelswoche seine Aufw├Ąrtsbewegung weiter fortsetzen k├Ânnen. Im Tageschart ist...







