ANALYSE-FLASH: Stifel nimmt Sartorius mit 'Buy' wieder auf - Ziel 415 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Stifel hat Sartorius mit "Buy" und einem Kursziel von 415 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Laborausrüster sollte seine Konkurrenz im Bioprocessing-Bereich weiter abhängen, schrieb Analyst Dylan Van Haaften in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Wachstum ziehe wieder an nach der Pandemie und einer Phase des Lagerbestandsabbaus. Er hält die aktuelle Bewertung der Aktie für gut vertretbar, wenn nicht sogar geradezu attraktiv./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 02:03 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 02:03 / EDT

