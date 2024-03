IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel macht neue Entdeckung auf dem Grundstück Newmarket, erzielt die bisher besten Bohrergebnisse auf Reid und gibt die Gewährung von Optionen und RSUs bekannt

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel macht neue Entdeckung auf dem Grundstück Newmarket, erzielt die bisher besten Bohrergebnisse auf Reid und gibt die Gewährung von Optionen und RSUs bekannt

Höhepunkte

- Die ersten beiden Bohrlöcher bei Newmarket durchschnitten erfolgreich die Zielmineralisierung, einschließlich 373 Meter mit 0,24% Nickel in NEW24-01

- Bisher bester Abschnitt im ersten Bohrloch bei Reid - 675 Meter mit 0,25% Nickel, einschließlich 142 Meter mit 0,32% Nickel und 24 Meter mit 0,40% Nickel in REI24-17

- Die ersten fünf Bohrlöcher bei Reid durchschneiden jeweils über 650 Meter der Zielmineralisierung innerhalb einer 800 Meter dicken ultramafischen Sequenz - etwa 2 Mal dicker als Crawfords Hauptzone

TORONTO, 18. März 2024 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ - freut sich, die ersten positiven Untersuchungsergebnisse seines Explorationsprogramms 2024 bekannt zu geben, einschließlich der ersten beiden Bohrlöcher auf dem unternehmenseigenen Grundstück Newmarket und der Ergebnisse des ersten Bohrlochs auf dem Grundstück Reid, das die bisher besten Bohrergebnisse auf Reid lieferte.

Bei Reid wurden insgesamt sechs Bohrlöcher abgeschlossen, und bei Crawford wurden im Rahmen eines Programms zur Abgrenzung einer ersten Palladium-Platin (PGM)-Ressource, deren Ergebnisse noch ausstehen, 17 Bohrlöcher abgeschlossen. Derzeit sind vier Bohrgeräte in Betrieb, und ein fünftes Bohrgerät wird voraussichtlich am 1. April in Betrieb genommenst . Wie in einer Telefonkonferenz am 23. Februar 2024 dargelegt, zielt das Explorationsprogramm 2024 des Unternehmens auf die Lieferung von sieben zusätzlichen Ressourcen bis zum zweiten Quartal 2025 und sechs weiteren Entdeckungen ab.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: "Unser Explorationsprogramm 2024 hat mit dem bisher besten Bohrabschnitt bei Reid und einer neuen Entdeckung bei Newmarket sehr gut begonnen. Der lange Bohrabschnitt mit höhergradigem Material bei Reid ist sehr ermutigend und der erste Abschnitt, der eine über 800 Meter breite ultramafische Zielsequenz abgrenzt - fast doppelt so dick wie Crawford - unterstreicht das sehr große Potenzial dieses Grundstücks".

"Die ersten Ergebnisse von Newmarket sind ebenfalls sehr ermutigend, obwohl wir aufgrund von saisonalen logistischen Einschränkungen nur auf dem am wenigsten attraktiven geophysikalischen Ziel bohren konnten. Diese erste Bohrung fand am Rande des östlichen Endes des 7 km langen Ziels Newmarket statt, das an das Ziel Mann Southeast angrenzt und Teil eines geophysikalischen Gesamtziels ist, das mehr als dreimal so groß ist wie Crawford", so Selby weiter.

Reid

Das Grundstück Reid liegt nur 16 km südwestlich von Crawford und enthält ein geophysikalisches Ziel von 3,9 km2 , das fast 2,4 Mal so groß ist wie Crawford (siehe Abbildung 1). Das Unternehmen führt derzeit ein laufendes Bohrprogramm durch, wobei alle sechs ersten Bohrlöcher lange Abschnitte mit Dunit durchschnitten und fünf Löcher in einer Mineralisierung endeten. Die vollständigen Untersuchungsergebnisse für Bohrloch REI24-17 werden in dieser Pressemitteilung veröffentlicht; für fünf Bohrlöcher stehen die Untersuchungsergebnisse noch aus. Bohrloch REI24-17 wurde in der Nähe der Westgrenze des Ziels angelegt und in Richtung Norden zum Zentrum der Intrusion gebohrt. Der gesamte Abschnitt von 675 Metern, beginnend bei 27 Metern unter dem Bohrloch, ergab 0,25 % Nickel, einschließlich 142,5 Meter mit 0,32 % Nickel und 24 Meter mit 0,4 % Nickel. In diesem Gebiet ist die ultramafische Sequenz mehr als 800 Meter dick, fast doppelt so dick wie die Hauptzone von Crawford (Abbildung 2).

Das Unternehmen beabsichtigt, bis zum 4. Quartal 2024 eine erste Ressource bei Reid abzuschließen.

Abbildung 1 - Reid - CNC-Bohrlöcher über die gesamte magnetische Intensität.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73965/18032024_DE_CanadaNickel.001.jpeg

Tabelle 1 - Verbundwerkstoff für Reid-Bohrungen im Bohrloch.

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S %

REI24-17 27.0 702.0 675.0 0.25 0.012 0.010 0.007 0.69 5.99 0.07

einschließlich 304.5 447 142.5 0.32 0.013 0.024 0.012 0.71 5.73 1.27

Einschließlich 385.5 409.5 24.0 0.40 0.014 0.027 0.011 0.70 5.89 1.50

*Die tatsächliche Breite ist unbestimmt. Alle Längen sind Bohrlochlängen.

Abbildung 2 - Reid - Querschnitt nach Osten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73965/18032024_DE_CanadaNickel.002.png

Tabelle 2: Ausrichtung der Bohrungen

Bohrung ID Östliche Nordrichtung (mN) Azimut () Eintauchen () Länge (m)

Ausrichtung

(mE)

REI24-17 456365 5403800 0 -60 702

REI24-18 456760 5404150 180 -60 720

REI24-19 456960 5404305 180 -60 726

REI24-20 456565 5404100 180 -60 702

REI24-21 456565 5404300 180 -60 702

REI24-22 456565 5404300 0 -60 492

Newmarket

Das Grundstück Newmarket liegt 35 Kilometer östlich von Crawford, 28 Kilometer südlich von Cochrane und 50 Kilometer nordöstlich von Timmins und umfasst die südwestliche Ecke der Gemeinde Newmarket. Das Grundstück enthält einen großen, länglichen ultramafischen Körper, der im Nordwesten an das Grundstück Mann Southeast anschließt (Abbildungen 3-4). Newmarket hat eine geophysikalische Zielfläche von 2,2 km2 , die größer ist als die von Crawford (1,6 km2 ) und an das Grundstück Mann Southeast anschließt, das eine Zielfläche von 4,1 km2 hat, wo historische Bohrungen fünf Bohrlöcher mit isolierten Proben von 0,25-0,33 % Nickel enthielten.

Im Folgenden werden die Bohrergebnisse der ersten beiden Bohrungen bei Newmarket zusammengefasst, die im Januar 2024 abgeschlossen wurden. Diese Bohrungen wurden aufgrund von saisonalen logistischen Einschränkungen am Rande des östlichen Endes des Grundstücks auf dem geophysikalisch am wenigsten aussichtsreichen Ende dieses Ziels niedergebracht. Für die Kampagne im Sommer 2024 sind weitere Bohrungen geplant, die auch auf Mann Southeast abzielen werden.

Die ersten beiden Bohrungen durchschnitten mineralisierten und gut serpentinisierten Peridotit und Dunit und endeten in einer Mineralisierung. Die Mineralisierung wurde auf einer Streichenlänge von 0,8 Kilometern entlang des östlichen Randes innerhalb der 7,0 Kilometer langen Gesamtstrecke des geophysikalischen Ziels abgegrenzt. Das Ziel bleibt nach Westen über 6,2 Kilometer offen, wo es an das ultramafische Ziel Mann Southeast anschließt (siehe Abbildung 4).

Tabelle 3 - Newmarket-Bohrungen im Bohrloch - Verbundwerkstoffe.

Bohrung ID Von (m) Nach (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S %

NEW24-01 45.0 418.0 373.0 0.24 0.010 0.003 0.004 0.45 6.25 0.04

NEW24-02A 75.7 417.0 341.3 0.17 0.013 0.003 0.005 0.33 7.94 0.03

Einschließlich 294.5 417.0 122.5 0.24 0.011 0.003 0.004 0.27 8.83 0.04

*Die tatsächliche Breite ist unbestimmt. Alle Längen sind Bohrlochlängen.

Tabelle 4: Ausrichtung der Bohrungen

Bohrung ID Östliche Nordrichtung (mN) Azimut () Eintauchen () Länge (m)

Ausrichtung

(mE)

NEW24-01 510729 5404260 50 -50 418

NEW24-02A 510007 5404669 40 -50 417

Abbildung 3 - Newmarket - CNC-Bohrlöcher über der magnetischen Gesamtintensität.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73965/18032024_DE_CanadaNickel.003.jpeg

Abbildung 4 - Newmarket - Mann Southeast Ziele

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73965/18032024_DE_CanadaNickel.004.jpeg

Zuteilung von Optionen und RSUs

Das Unternehmen gab heute außerdem bekannt, dass es mit Wirkung vom 11. März 2024 bestimmten leitenden Angestellten, Direktoren und/oder Mitarbeitern des Unternehmens (i) insgesamt 3.830.000 Optionen zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens (die " Optionen ") und (ii) insgesamt 2.000.130 Restricted Share Units des Unternehmens (die " RSUs ") gewährt hat. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von $1,47 pro Stammaktie, eine Laufzeit von fünf Jahren ab dem Tag der Zuteilung und werden jährlich zu gleichen Teilen unverfallbar, beginnend mit dem ersten Jahrestag der Zuteilung. Die RSUs werden jährlich zu gleichen Dritteln ab dem ersten Jahrestag der Zuteilung unverfallbar.

Erklärung zu TSX Venture

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Qualitätssicherung und -kontrolle, Bohrungen und Probenahme

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm verantwortlich, einschließlich der Qualitätssicherung (QA) und der Qualitätskontrolle (QC). Der Kern wird in versiegelten Kernschalen aus dem Bohrer entnommen und zur Kernaufzeichnungsanlage transportiert. Der Kern wird markiert, in 1,5-Meter-Längen beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Ein Probensatz wird in gesicherten Beuteln direkt vom Kernschuppen von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Probensatz zur Aufbereitung sicher zu SGS Lakefield transportiert wird, wo die Analyse bei SGS Burnaby oder SGS Callao (Peru) erfolgt. Alle sind nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Labors. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) wird mittels Brandprobe durchgeführt, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und andere Elemente mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse erfolgt. Zertifizierte Standards und Leerproben werden in einem Verhältnis von 3 QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingesetzt, was eine Charge von 60 Proben ergibt, die zur Analyse eingereicht werden.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und rostfreien Stahl benötigt wird . Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Prozessen, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen könnten. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Bohr- und Explorationsergebnisse in Bezug auf die hierin beschriebenen Zielgrundstücke (die "Grundstücke"), die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Fähigkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, das Potenzial des Nickelsulfidprojekts Crawford und der Grundstücke, den Zeitplan und den Abschluss (wenn überhaupt) der Mineralressourcenschätzungen, die Fähigkeit, marktfähige Materialien zu verkaufen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem künftige Preise und das Angebot an Metallen, die künftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die erforderlichen Mittel aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, die Ergebnisse von Explorationsprogrammen, die Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche oder aktionärsbezogene Genehmigungen zu erhalten, sowie die Auswirkungen von COVID-19-bezogenen Störungen in Bezug auf den Geschäftsbetrieb des Unternehmens, einschließlich der Auswirkungen auf seine Mitarbeiter, Zulieferer, Anlagen und andere Interessengruppen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

