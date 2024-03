Aktien Frankfurt Ausblick: Dax verharrt knapp unter 18 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hängepartie des deutschen Leitindex Dax unter 18 000 Punkten dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Im vorbörslichen Handel zeichnen sich leichte Verluste ab. Vor den Zinsentscheidungen der Notenbanken in den USA, Großbritannien und der Schweiz im weiteren Verlauf der Woche halten sich Investoren wie so oft bedeckt.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn signalisierte der vorbörsliche X-Dax den Dax mit 17 910 Punkten leicht im Minus. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Eurozone wird ebenfalls moderat schwächer erwartet.

In der Woche der Notenbanken gab es in Japan den ersten Zinsentscheid. Die japanische Zentralbank habe mit der ersten Zinserhöhung seit 17 Jahren ihren Rubikon überschritten, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Tokioter Börse nahm die erwartungsgemäße Kehrtwende heraus aus der Negativzinspolitik aber mit leichten Kursgewinnen gelassen hin.

Mit Blick auf Einzeltitel fielen Airbus auf mit einem vorbörslichen Plus von knapp einem Prozent auf Rekordhoch. Die Bank RBC hat die Papiere des Flugzeugbauers empfohlen.

Ein negativer Kommentar von der Barclays Bank zu Hellofresh belastete die Papiere des Kochboxenversenders.