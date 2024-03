Anleger sollten eine Fortsetzung der Seitwärtskonsolidierung einplanen

Widerstand: 18.039 18.050 Unterstützung: 17.900 17.880 200-Tagelinie (SMA200) 16.317

Dax-Rückblick:

Seit dem Erreichen der 18.000er-Marke in der abgelaufenen Handelswoche kommt der Index nicht mehr wirklich vom Fleck, weder Bullen noch Bären können entscheidende Akzente setzen. Der Index brachte damit in den vergangenen Tagen das vergangene Mittwoch avisierte Konsolidierungsszenario.

Auch heute Morgen bewegt sich der Dax weiterhin innerhalb der jüngsten Konsolidierungsspanne - nach der vorbörslichen Schwäche übernahmen die Käufer wieder das Kommando. Eine Rückkehr über die 18.000er-Marke gelang jedoch nicht.

Dax-Ausblick:

Ein Blick auf den unten stehenden Vier-Stunden-Chart des deutschen Leitindex' zeigt nach der jüngsten Rekordjagd eine Seitwärtskonsolidierung im Bereich 17.900 bis 18.040 Punkte.

In einem intakten Aufwärtstrend - wie im vorliegenden Fall - trägt diese Konsolidierung tendenziell einen aufwärts gerichteten Charakter. Sie kann sich allerdings auch als Top-Formation entpuppen, sollte die Konsolidierung nach unten aufgelöst werden.

Im Vorfeld des morgen Abend um 19 Uhr anstehenden Zinsentscheids der US-Notenbank ist daher tendenziell zunächst von einer Fortsetzung der richtungslosen Seitwärtstendenz auszugehen. Mittelfristig orientierte Marktteilnehmer sollten hier vorerst einen nachhaltigen (per Stundenschlusskurs) Ausbruch aus der Spanne 17.880/900 Punkte auf der Unter- und 18.040 Punkte auf der Oberseite abwarten. Dieser könnte möglicherweise in der zweiten Wochenhälfte erfolgen.

Quelle: Tradingview

