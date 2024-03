IRW-News: American Aires Inc: American Aires verkündet Vereinbarung mit William Morris Endeavor Entertainment

IRW-PRESS: American Aires Inc: American Aires verkündet Vereinbarung mit William Morris Endeavor Entertainment

Toronto, ON - 18. März 2024 - American Aires Inc. (American Aires oder das Unternehmen) (WKN: A3EQAF - CSE: WIFI - OTC: AAIRF), ein Pionier im Technologiebereich mit Produkten zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung, freut sich, eine strategische Partnerschaft mit William Morris Endeavor Entertainment, LLC ("WME"), einem Titanen der Unterhaltungs-, Sport- und Modebranche, bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit macht sich das wachsende Interesse von Spitzensportlern und Performern an den innovativen Lösungen von Aires zunutze, die für ihren EMF-Schutz und die Verbesserung von Gesundheit und Leistung bekannt sind. Unterstützt durch die #airesathlete-Kampagne und beispielhaft durch die Leistungen von Persönlichkeiten wie UFC-Star Maycee Barber, ist diese Partnerschaft dazu geeignet, den Einfluss von Aires im Bereich der Spitzenleistungen zu vergrößern.

WME, ein führendes Unternehmen in der globalen Unterhaltungsbranche, verfügt über ein umfangreiches Netzwerk von Weltklasse-Künstlern, Athleten und Content Creators. Mit seiner Erfolgsbilanz in den Bereichen Talentmanagement und strategisches Marketing ist WME perfekt positioniert, um die Präsenz von Aires zu erhöhen, die Markenreichweite und das Engagement zu steigern und die umfassenden Vorteile der Lösungen von Aires zur Wellness- und Leistungsoptimierung zu unterstreichen.

Die Allianz mit WME soll die Dynamik nutzen, die Aires bei Spitzensportlern aufgebaut hat, und die kürzlich gestartete Kampagne #airesathlete weiter ausbauen. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Marktpräsenz und den Wiedererkennungswert der Marke Aires zu steigern, indem die zentrale Rolle von Aires beim EMF-Schutz und bei der Förderung der körperlichen und kognitiven Leistungsfähigkeit betont wird.

Ausgestattet mit wissenschaftlich untermauerten Vorteilen wie verbesserter Stressbewältigung, kognitiver Funktion, Herzfrequenzvariabilität und Stoffwechseleffizienz fügt sich die Aires-Technologie nahtlos in die hohen Standards von Sportlern und Leistungsträgern ein. Diese Menschen, die physiologische Höchstleistungen vollbringen, sind die idealen Repräsentanten für die Aires-Technologie und verkörpern die Mission von American Aires, vor schädlichen EMF zu schützen, die Leistung zu steigern und die Erholung zu beschleunigen.

Josh Bruni, CEO von American Aires, erläuterte: "Unsere Zusammenarbeit mit WME und die Interaktionen mit Spitzensportlern unterstreichen die universelle Notwendigkeit der Aires-Technologie zum Schutz vor EMF und zur physiologischen Optimierung. Diese Partnerschaft ist von strategischer Bedeutung, da die große Reichweite und der Einfluss von WME in der Unterhaltungs- und Sportindustrie die perfekte Plattform bieten, um die Einführung unserer Technologie zu beschleunigen. Ihr Fachwissen bei der Förderung von Talenten und der Schaffung von Marktchancen deckt sich mit unserer Mission, die Anwendung der Aires-Technologie zu erweitern, und zwar nicht nur für Hochleistungssportler, sondern für jeden, der von EMF-Exposition betroffen ist, einschließlich Menschen mit Elektrohypersensibilität. Die Fähigkeit von WME, Botschaften zu verstärken und Trends voranzutreiben, macht sie zu einem idealen Partner in unserem Bemühen, Gesundheit und Wohlbefinden in unserer vernetzten Welt zu verbessern."

"Unsere Partnerschaft mit American Aires ist ein strategisches Unterfangen, um den bestehenden Erfolg mit Spitzensportlern und Künstlern zu verstärken, indem wir die Marketingfähigkeiten von WME nutzen, um die Reichweite und das Engagement der Marke zu erhöhen. Indem wir die organische Nachfrage von Aires anzapfen und sie mit unserem umfangreichen Netzwerk kombinieren, werden wir ihr Wachstum und ihre Sichtbarkeit auf dem Markt beschleunigen. Bei dieser Zusammenarbeit geht es nicht nur um die Erweiterung des Kundenstamms, sondern auch um die strategische Positionierung von Aires als führendes Unternehmen im Bereich EMF-Schutz und Leistungsoptimierung, wobei das Beste aus beiden Unternehmen genutzt wird, um auf globaler Ebene eine bedeutende Wirkung zu erzielen", sagte Mike Zavodsky, Partner bei WME, und hob die kombinierten Stärken der innovativen Lösungen von Aires und des einflussreichen Netzwerks von WME hervor.

Diese Partnerschaft zwischen American Aires und WME unterstreicht eine transformative Vision: Die Technologie von Aires, auf deren unübertroffenen Leistungs- und Erholungsnutzen bereits Spitzensportler und Performer vertrauen, ist auf dem besten Weg, ein globaler Standard für EMF-Schutz und physiologische Optimierung zu werden. Mit WMEs umfangreichem Netzwerk an einflussreichen Talenten und seinen unvergleichlichen Marketingfähigkeiten ist Aires strategisch so positioniert, dass es sich mit den richtigen Persönlichkeiten zusammentun und fesselnde Geschichten entwickeln kann, die beim Publikum weltweit Anklang finden. Athleten und Entertainer, die oft an vorderster Front das öffentliche Verhalten und Trends prägen, sind die idealen Multiplikatoren, um den universellen Wert der Aires-Technologie zu demonstrieren. Diese Zusammenarbeit vergrößert nicht nur die Reichweite und den Einfluss von Aires, sondern festigt auch seine Rolle als wesentlicher Bestandteil des modernen Wohlbefindens und nutzt die Macht von WME, um auf der globalen Bühne zu navigieren und zu dominieren.

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftsgeleitete Innovation, Bildung und Interessenvertretung einsetzt. Das Unternehmen hat einen proprietären Resonator auf Siliziumbasis entwickelt, der vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) schützt. Die Lifetune-Produkte von Aires zielen auf EMR ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und Wi-Fi, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgehen. Aires ist an der CSE unter dem Kürzel "WIFI" und an der OTC Pink unter dem Symbol "AAIRF" notiert.

Im Namen des Boards

Josh Bruni, CEO

Webseite: www.airestech.com

Investor Relations:

wifi@airestech.com

Telefon: +1 415 707-0102

