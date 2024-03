Widerstand: 18.039 18.050 Unterstützung: 17.900 17.880 200-Tagelinie (SMA200) 16.325

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex bewegte sich gestern erwartungsgemäß weiter innerhalb der jüngsten Handelsspanne von 17.880/900 Punkten auf der Unter- und 18.040 auf der Oberseite. Weder Käufer noch Verkäufer konnten entscheidende Akzente setzen.

Heute morgen gab der Index zunächst in den mittleren 17.900er-Bereich nach. Danach konnte er sich aber noch innerhalb der ersten Handelsstunde wieder Richtung 18.000-Punkte-Marke berappeln. Größere Bewegungsimpulse blieben aus.

Dax-Ausblick:

Im nachbörslichen Handel steht am Abend der Höhepunkt der Handelswoche auf dem Kalender: der Zinsentscheid der US-Notenbank. Der wird diesmal nicht wie gewohnt um 20 Uhr, sondern aufgrund der Sommerzeit in den USA bereits um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) verkündet.

Die Marktteilnehmer gehen mehrheitlich von einem unveränderten Leitzins aus. Es wird somit für Mittwoch kein Zinsschritt erwartet. Entscheidend wird daher, wie sich Fed-Chef Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz ab 19:30 Uhr äußern wird.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die jüngste Handelsspanne im nachbörslichen Handel in die eine oder andere Richtung aufgelöst werden wird, ist recht hoch. Die Ausbruchsrichtung hängt allerdings primär von der Powell-Pressekonferenz ab. Entsprechend ist es für kurzfristig ausgerichtete Anleger sinnvoll, an der Seitenlinie zu bleiben.

Quelle: Tradingview

