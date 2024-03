EQS-Adhoc: HÖRMANN Industries übertrifft gemäß vorläufiger Zahlen die Umsatz- und Ergebnisprognose für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023

EQS-Ad-hoc: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

HÖRMANN Industries übertrifft gemäß vorläufiger Zahlen die Umsatz- und Ergebnisprognose für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023



20.03.2024 / 18:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



HÖRMANN Industries übertrifft gemäß vorläufiger Zahlen die Umsatz- und Ergebnisprognose für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023

Kirchseeon, 20. März 2024 – Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, ISIN NO0012938325) übertrifft gemäß vorläufiger Zahlen ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023. Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielte die Unternehmensgruppe 2023 einen Konzernumsatz von rund 830 Mio. € (2022: 685,7 Mio. €), ein um einmalige Sondereffekte bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives EBITDA) von ca. 42 Mio. € (2022: 35,3 Mio. €) sowie ein bereinigtes operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (operatives EBIT) von rund 29 Mio. € (2022: 23,7 Mio. €). Damit wird die am 30. November 2023 präzisierte Prognose für den Gesamtumsatz (730 Mio. € bis 770 Mio. €), das bereinigte operative EBITDA (34 Mio. € bis 36 Mio. €) und das bereinigte operative EBIT (auf Vorjahresniveau) übertroffen. Das operative EBITDA und das operative EBIT wurden um einen einmaligen Sonderaufwand in Höhe von rund 7 Mio. € aus der zum 1. November 2023 vollzogenen Veräußerung der verlustbehafteten HÖRMANN Automotive Eislingen GmbH bereinigt. Das Umsatzwachstum ist neben inflationsbedingten Preissteigerungen auf deutlich höhere Produktionszahlen im Bereich Automotive sowie den Abschluss mehrjähriger Projektaufträge vorwiegend in den Bereichen Communication und Intralogistics zurückzuführen. Im Hinblick auf die Ergebnissteigerung profitierte HÖRMANN Industries darüber hinaus von einer über den Erwartungen liegenden Nachfrage im vierten Quartal 2023. Der finale Konzernabschluss der HÖRMANN Industries GmbH für das Geschäftsjahr 2023 wird am 30. April 2024 veröffentlicht. Kontakt: HÖRMANN Industries GmbH

Hauptstraße 45-47

D-85614 Kirchseeon

T +49 8091 5630 0

F +49 8091 5630 195

info@hoermann-gruppe.com Finanz- und Wirtschaftspresse: IR.on AG

Frederic Hilke

T +49 221 9140 970

hoermann@ir-on.com



Ende der Insiderinformation

20.03.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com