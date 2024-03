Autel Energy startet globale EVergreen-Baumpflanzungsinitiative zur Förderung von ESG-Zielen

Autel Energy, ein weltweit führender Anbieter von Ladeprodukten und -dienstleistungen für Elektrofahrzeuge (EV), ist stolz darauf, den Start seiner globalen Baumpflanzungsinitiative EVergreen" bekannt zu geben, einem Programm, das mit den Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungszielen (ESG) des Unternehmens übereinstimmt und diese fördert. Autel wird wichtige Kunden einladen, sich aktiv an dieser Baumpflanzungsinitiative zu beteiligen, um eine gemeinsame Anstrengung für eine nachhaltige Zukunft zu fördern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240318805880/de/

Autel Energy to Launch EVergreen Global Tree Planting Initiative to Propel ESG Goals (Graphic: Business Wire)

Autel Energy ist ein Pionier auf dem Gebiet der Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen bietet nicht nur umfassende Ladelösungen aus einer Hand an, sondern engagiert sich auch stark für die Förderung seiner Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG). Autel Energy betreibt Produktionsstätten in den USA, Vietnam und China, die sich auf nachhaltige Praktiken konzentrieren, um schädliche Umwelteinflüsse zu minimieren. Die effizienten Anlagen machen Luftreiniger, Kläranlagen und Lärmschutzvorrichtungen überflüssig. Bei der Produktentwicklung werden wiederverwendbare Materialien für die Verpackung verwendet, und die Produkte sind für eine lange Lebensdauer von mehr als 10 Jahren ausgelegt. Während der Covid-19-Pandemie hat Autel wichtige Testgeräte gespendet, Ressourcen zur Verfügung gestellt und die Reaktion der globalen Gemeinschaft auf die Pandemie unterstützt. Ein weiteres Beispiel für diese gemeinschaftsorientierte Ausrichtung ist die Partnerschaft mit Greening of Detroit im Jahr 2022, bei der gemeinsam Bäume gepflanzt werden, um eine grünere Gemeinde zu fördern.

Die ESG-Ziele von Autel stehen im Einklang mit seiner Vision einer grüneren Zukunft. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, bis 2035 einen vollständigen Netto-Null-Zyklus zu erreichen, wobei vor- und nachgelagerte Prozesse in der gesamten Wertschöpfungskette berücksichtigt werden. Diese Verpflichtungen beinhalten eine effektive Messung und Emissionsreduzierung im Jahr 2023, die Erreichung eines internen Null-Kohlenstoff-Fußabdrucks seiner Anlagen bis 2028 und schließlich die Erreichung von Netto-Null bis 2035.

Autel ist davon überzeugt, dass intelligente Ladelösungen eine der besten Möglichkeiten sind, den Übergang zu Elektrofahrzeugen zu beschleunigen. Autel Energy hat sich verpflichtet, eine grüne Zukunft zu schaffen, die über Elektrofahrzeuge hinausgeht, eine Zukunft, die erneuerbare Energien einbezieht und ein nachhaltiges Leben für zukünftige Generationen ermöglicht.

Autel Energy wird sich weiterhin dafür einsetzen, technologische Innovationen zu nutzen, um die Umwelt zu verbessern, neue Materialien zu erforschen und funktionale Ladetechnologien voranzutreiben. Das Unternehmen ist sich seiner unternehmerischen Verantwortung bewusst und beabsichtigt, seinen branchenführenden Einfluss zu nutzen, um Partner und Gemeinden dazu zu ermutigen, sich der lebenslangen Mission der Umweltverantwortung anzuschließen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240318805880/de/

Jiaqi Liu Jiaqi.liu@autel.com