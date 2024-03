NVIDIA Corp. - Starker Trend ...

… mit Schönheitsfehlern! Auf diesen einfachen Nenner lässt sich die charttechnische Situation der Nvidia-Aktie bringen. Doch der Reihe nach: Im Verlauf des hochdynamischen Haussetrends konnte der Technologietitel sein Allzeithoch bis auf 974 USD ausbauen. Vor der runden 1.000er-Marke zeigen die Marktteilnehmer nun aber Respekt. Auf der Indikatorenseite schlägt sich diese Entwicklung in einer negativen Divergenz seitens der Relativen Stärke (Levy) nieder. Gleichzeitig notiert der MACD so hoch wie niemals zuvor. Der Trend ist also nicht nur absolut intakt, sondern besitzt auch einen gewissen Reifegrad. Wie lässt sich dieses Spannungsfeld lösen? Mit einem aktiven Money Management und nachgezogenen Stopps! Für diese Vorgehensweise gibt es noch einen weiteren Grund, denn nach dem „shooting star“ der Vorwoche hat die Aktie in der letzten Woche einen Innenstab ausgeprägt. Charttechnisch ist also der Respekt vor der runden 1.000er-Marke ebenfalls hinterlegt. Als nachgezogene Stopp-Marke zur Gewinnsicherung ist die jüngste Aufwärtskurslücke bei 834,17/823,00 USD prädestiniert. Schließlich wäre bei einem Unterschreiten dieser Zone auch die jüngste „inside week“ nach unten aufgelöst.

NVIDIA Corp. (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart NVIDIA Corp.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

