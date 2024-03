OTS: Heidelberg Materials AG / Aufsichtsrat verlängert Mandat von Dr. Dominik ...

Aufsichtsrat verlängert Mandat von Dr. Dominik von Achten als Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials Heidelberg (ots) - Der Aufsichtsrat der Heidelberg Materials AG hat in seiner Sitzung am 20. März 2024 die Ende Januar 2025 auslaufende Bestellung des Vorstandsvorsitzenden Dr. Dominik von Achten vorzeitig um drei Jahre bis zum 31. Januar 2028 verlängert. Dr. Dominik von Achten hat den Vorsitz des Vorstands seit Februar 2020 inne und das Unternehmen in herausfordernden Zeiten sehr erfolgreich geführt. Am Ausbau der weltweiten Vorreiterrolle von Heidelberg Materials bei der Dekarbonisierung und Digitalisierung der Baustoffindustrie in Kombination mit der sehr überzeugenden finanziellen Performance hat er einen maßgeblichen Anteil. "Mit Dr. von Achten haben wir einen erfahrenen Manager an der Spitze des Unternehmens, der Heidelberg Materials weltweit hervorragend positioniert und mit viel Engagement die Weichen für die Zukunft gestellt hat", sagt Dr. Bernd Scheifele, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Heidelberg Materials. "Wir freuen uns, die vertrauensvolle Arbeit mit ihm fortzusetzen und sind überzeugt, dass er die bereits gestartete Transformation in eine nachhaltige und digitale Zukunft mit Verve vorantreiben und das Unternehmen in den nächsten Jahren weiterhin erfolgreich führen wird." Dr. Dominik von Achten ist seit 2007 Mitglied des Vorstands, seit 2015 stellvertretender Vorsitzender des Vorstands und seit 2020 Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials. Über Heidelberg Materials Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Wir sind mit rund 51.000 Beschäftigten an fast 3.000 Standorten in rund 50 Ländern vertreten. Im Mittelpunkt unseres Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeiten wir an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Unseren Kunden erschließen wir neue Möglichkeiten durch Digitalisierung. Pressekontakt: Director Group Communication & Investor Relations Christoph Beumelburg, T +49 6221 48113-249 mailto:info@heidelbergmaterials.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8044/5740185 OTS: Heidelberg Materials AG ISIN: DE0006047004