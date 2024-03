Siemens kauft industrielle Antriebstechnik von EBM-Papst

MULFINGEN (dpa-AFX) - Der Ventilatorenspezialist EBM-Papst will seine Sparte industrielle Antriebstechnik an Siemens verkaufen. Beide Seiten unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung, wie das baden-württembergische Familienunternehmen am Donnerstag in Mulfingen mitteilte. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die rund 650 Mitarbeitenden des Geschäftsbereichs in St. Georgen, Lauf an der Pegnitz und im rumänischen Oradea werden von Siemens nach Abschluss des Verkaufs Mitte 2025 übernommen. Der Unternehmensbereich entwickelt, produziert und verkauft Antriebssystemlösungen, unter anderem auch für fahrerlose Transportsysteme.

EBM-Papst hatte in der Vergangenheit angekündigt, sich auf das Kerngeschäft Luft- und Heiztechnik konzentrieren zu wollen. Deshalb war der Geschäftsbereich industrielle Antriebstechnik bereits Mitte 2022 ausgegliedert worden, um sich losgelöst von den Anforderungen in der Luft- und Heiztechnik auf die speziellen Marktbedürfnisse fokussieren zu können. Siemens-Vorstand Cedrik Neike, sagte, man erschließe sich mit diesem Zukauf neue Geschäfts- und Kundenpotenziale in dem schnell wachsenden Markt intelligenter, batteriebetriebener Antriebslösungen in der Intralogistik sowie mobiler Roboterlösungen./ols/DP/nas