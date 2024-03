USD/JPY - Diese Hürden sollten Sie im Blick haben!

Die Bank of Japan hat jüngst zum ersten Mal seit 17 Jahren den Leitzins erhöht. Für uns Grund genug, einen charttechnischen Blick auf das Währungspaar USD/JPY zu werfen. Mit dem Widerstandsbereich zwischen 148 JPY und 152 JPY steht derzeit eine absolute Schlüsselzone zur Disposition. Seit den 1980er-Jahren hat dieses Level immer wieder eine wichtige Rolle gespielt. Der Sprung darüber würde eine riesige Bodenbildung abschließen. Doch auch kurzfristig besitzt der diskutierte Taktgeber einen wichtigen Signalcharakter. So kann die Kursentwicklung seit Herbst 2022 als aufsteigendes Dreieck interpretiert werden (siehe Chart). Im Ausbruchsfall entsteht also eine weitere Trendbestätigung, zumal sich das Anschlusspotenzial auf gut 20 JPY taxieren lässt. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials definiert das Hoch vom April 1990 bei 160 JPY ein wichtiges Etappenziel. Auf der Unterseite ist dagegen der Aufwärtstrend seit Januar 2023 (akt. bei 142,70 USD), der gleichzeitig als untere Begrenzung des aufsteigenden Dreiecks fungiert, als Absicherung prädestiniert.

USD/JPY (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart USD/JPY

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

