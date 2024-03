Aktien Frankfurt Schluss: Rekordjagd auch zum Wochenende

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag seine Rekordjagd fortgesetzt. Die Bestmarke steht nun bei rund 18 226 Punkten. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex mit einem Zuwachs von 0,18 Prozent auf 18 205,94 Punkte.

Laut den Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) ist der Aufwärtsimpuls intakt. Signale für eine überkaufte Marktlage mahnten jedoch vor zu viel Euphorie. Tagessieger im Dax waren die Papiere des Energietechnikkonzerns Siemens Energy mit plus 4,2 Prozent, die damit ihren positiven Trend fortsetzten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Freitag 0,57 Prozent auf 26 622,83 Zähler. In den USA zollten die Aktien-Indizes ihrer Rekordrally vor dem Wochenende Tribut.

Gute Wirtschaftsperspektiven für die USA zusammen mit wahrscheinlichen Zinssenkungen noch in diesem Jahr waren in den vergangenen Tagen die wesentlichen Treiber, die den Dax komfortabel über der runden Marke von 18 000 Punkten hielten und ihm letztlich einen Wochengewinn von 1,5 Prozent bescherten.

Auch in der deutschen Wirtschaft hellt sich die Stimmung auf, wie das jüngste Ifo-Geschäftsklima zeigte. Ifo-Chef Clemens Fuest sieht einen "Silberstreif am Horizont". "Das unerwartet starke Plus beim Ifo-Geschäftsklima macht Hoffnung", sagte der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer./ajx/nas