Chart des Tages 🔴 CHN.cash (22.03.2024)

Chinesische Aktien waren die größten Underperformer in der Region während dem letzten asiatisch-pazifischen Handelstag der Woche. Die HSCEI-Futures (CHN.cash) fielen heute zu einem bestimmten Zeitpunkt um bis zu 2,5 % und erreichten den niedrigsten Stand seit 10 Tagen. Der Ende Januar 2024 eingeleiteten Erholungsbewegung an den chinesischen Aktien scheint die Luft auszugehen.

Die Stimmung am chinesischen Aktienmarkt verschlechtert sich angesichts der schwachen Unternehmensgewinne. Chinesische EV-Hersteller enttäuschten mit ihrem Ausblick, während Versicherer und Investmentholdings in dieser Woche schwächer als erwartete Ergebnisse vorlegten. Dies gibt Anlass zur Sorge im Hinblick auf die in der nächsten Woche anstehenden Ergebnisberichte der großen chinesischen Finanzinstitute und Immobilienentwickler.

Auch die chinesischen Behörden scheinen die Kontrolle über den Yuan zu verlieren, denn die PBoC senkte den täglichen Referenzsatz für den Yuan so stark wie seit Anfang Februar nicht mehr. Der USDCNH konnte die Marke von 7,20 durchbrechen und wird auf dem höchsten Stand seit Mitte November 2023 gehandelt...





