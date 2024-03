Bitcoin Kurs steigt über 71.600 Dollar – Allzeithoch in Reichweite

Mit 71.600 Dollar notiert der Bitcoin (USD) am Dienstagmorgen in Reichweite seines jüngsten Allzeithochs bei rund 73.800 Dollar. Das Rekordhoch übt offensichtlich erneut eine magnetisierende Wirkung auf Anleger aus.

Anleger gehen wieder ins Risiko – „Bitcoin-Halving“ rund drei Wochen entfernt

Anleger suchen am Kryptomarkt wieder das Risiko. Zudem wirft ein Großevent seine Schatten weiter voraus. Investoren dies- und jenseits des Atlantiks fiebern dem „Bitcoin-Halving“ entgegen. Rund drei Wochen vor dem Event könnte der Risikoappetit noch mal anziehen. Auch die letzten Marktteilnehmer dürften nun eine der letzten Gelegenheiten wahrnehmen, um sich im Vorfeld zu positionieren. In diesem Zusammenhang soll das Tempo der herausgegebenen BTC-Angebotsmenge verknappt werden. Derzeit werden rund 900 BTC-Einheiten pro Tag „produziert“. Nach dem „Halving“ wird besagte Menge halbiert.

Damit scheint die jüngste Serie der Gewinnmitnahmen möglicherweise beendet zu sein. In der vergangenen Woche war der Kurs zwischenzeitlich unter die 61.000-Dollar-Marke gefallen.

