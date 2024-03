Aktien Frankfurt Ausblick: Dax bleibt auch vor Ostern auf Rekordkurs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag der verkürzten Karwoche knüpft der Dax wohl an seine siebentägige Gewinnstrecke an. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,16 Prozent auf 18 507 Punkte. Seine Bestmarke vom Vortag steht nur vier Punkte höher. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, wird 0,2 Prozent höher erwartet.

Auch an der Wall Street waren die wichtigsten Indizes nach der jüngsten Verschnaufpause wieder in Gang gekommen. Für eine Fortsetzung der Rekordjagd reichte es im S&P 500 und Dow Jones allerdings nicht ganz. In Tokio rutschte der Leitindex Nikkei-225 indes etwas ab.

Am Karfreitag und Ostermontag findet in Deutschland feiertagsbedingt kein Handel statt. Die US-Börsen melden sich schon am Montag wieder aus der Osterpause zurück.

Der tschechische Investor Daniel Kretinsky erhöhte seine Beteiligung am Großhandelskonzern Metro . Vorbörslich auf Tradegate gewannen die Papiere 3,2 Prozent.

Zudem stehen einige Unternehmen aus dem SDax mit Zahlen im Blick. Die Papiere des Wind- und Solarpark-Betreibers Energiekontor rutschten um drei Prozent ab. Das Unternehmen erwartet nach einem Rekordjahr sinkende Ergebnisse für 2024.

Aus dem MDax gab es Zahlen von Jungheinrich . Der Gabelstapler-Hersteller blickt nach einem starken Jahr in der Tendenz optimistischer auf 2024 als von Analysten erwartet. Die Aktien gewannen auf Tradegate 2,4 Prozent zum Xetra-Schluss./ajx/jha/