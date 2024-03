Sorge um Gesundheitszustand von russischem Bürgerrechtler Orlow

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Die russische Menschenrechtsorganisation Memorial warnt vor einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes von Oleg Orlow.

Der inhaftierte russische Bürgerrechtler leide unter den Folgen fehlender Nahrungsaufnahme und werde menschenunwürdig behandelt. Der 70-Jährige müsse täglich zwischen dem Gericht und der Haft pendeln, um Materialien seines Einspruchs zu begutachten. Dies geschehe in einem ungeheizten und verrauchten Fahrzeug. Er bekomme zudem keinen regelmäßigen und vertraulichen Zugang zu seinen Anwälten.

Orlow wurde vergangenen Monat zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt. Ihm wurde zur Last gelegt, die Streitkräfte diskreditiert zu haben. Er hatte an Anti-Kriegs-Demonstrationen teilgenommen und in einem Artikel geschrieben, Russland sei in den Faschismus abgerutscht. Orlow ist gegen das Urteil in Berufung gegangen.

Im Februar war der langjährige Kreml-Kritiker Alexej Nawalny in Haft gestorben. Sein Umfeld wie auch westliche Politiker haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin dafür verantwortlich gemacht. Der Kreml weist dies zurück.

