EQS-News: DenizBank AG mit ausgezeichnetem Betriebsergebnis 2023

Emittent / Herausgeber: DENIZBANK AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

DenizBank AG mit ausgezeichnetem Betriebsergebnis 2023



29.03.2024 / 09:37 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die DenizBank AG verzeichnete ein starkes Betriebsergebnis 2023 mit 154,2 Mio. EUR. Dies stellt eine Steigerung von über 61% im Vergleich zum Vorjahr dar.

Der Zinsüberschuss stieg um über 54% auf 193,7 Mio. EUR.

Die Kosten-Ertrags-Relation wurde um knapp ein Drittel auf 25,31% reduziert im Vergleich zum Vorjahr (36,29%), was die verbesserte Kostenstruktur und Effizienzsteigerung der Bank aufzeigt.

Die Eigenkapitalrendite (ROE) hat sich mit 9,45% im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr (4,14%) mehr als verdoppelt.

Die DenizBank AG wurde 1996 gegründet und ist eine österreichische Universalbank mit 11 Filialen in Österreich und 3 Filialen

in Deutschland

. Die Bank unterliegt dem österreichischen Bankwesengesetz und ist Mitglied bei der gesetzlichen einheitlichen Sicherungseinrichtung der Einlagensicherung AUSTRIA GmbH.

Die DenizBank AG ist Teil der DenizBank Financial Services Group, die sich seit 2019 im Besitz der Emirates NBD Gruppe befindet. Das Netzwerk der Emirates NBD-Gruppe umfasst Standorte in 13 Ländern. Die Gruppe gehört zu den Top 30 in der Forbes-Liste der „World’s Best Regarded Companies“ und sichert sich damit einen führenden Platz unter den globalen Marken.

Starkes Ergebnis

Die Denizbank AG hat das Geschäftsjahr 2023 erfolgreich abgeschlossen. Trotz anhaltender Herausforderungen in der Weltwirtschaft erzielte die Bank ein ausgezeichnetes Ergebnis.

Der Nettozinsertrag erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 67,97 Mio. EUR bzw. um über 54% auf 193,67 Mio. EUR.

Das Betriebsergebnis der DenizBank AG erhöhte sich auf 154,24 Mio EUR und damit um über 61% mehr als 2022 (Vorjahr: 95,58 Mio. EUR).

Die Bilanzsumme zum Jahresschluss 2023 beläuft sich auf 5,64 Mrd. EUR.

Die Kosten-Ertrags-Relation (Cost-Income-Ratio) wurde um knapp ein Drittel auf 25,31% reduziert im Vergleich zum Vorjahr (36,29%), was die verbesserte Kostenstruktur und Effizienzsteigerung der Bank aufzeigt.

Die Eigenkapitalrendite (ROE) hat sich mit 9,45% im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr (4,14%) mehr als verdoppelt, was die Profitabilität der Bank weiter bestätigt.

Spezialist für Handelsfinanzierungen

Die DenizBank AG ist ein

Spezialist für Handelsfinanzierungen

, Geschäftsabwicklungen im Rahmen wachsender bilateraler Handels- und Investitionsvolumen und ein wichtiger Partner für Unternehmen und Privatkund:innen mit Geschäftsbeziehungen.

Die DenizBank AG bietet in diesem Bereich auch Finanzierungen an, die von staatlichen Exportkreditversicherungen gedeckt werden (ECA-Kredite). Die DenizBank AG stellt ebenfalls Akkreditive für unterschiedliche Handelsfinanzierungen bereit und hat einen starken und fachkundigen Mitarbeiter:innenstab aufgebaut, um die intensive Nachfrage erfolgreich zu bedienen.

Angesichts der dynamischen Natur der Rohstoffmärkte legt die DenizBank AG auch Wert darauf, maßgeschneiderte Finanzlösungen in diesem Bereich anzubieten. Durch die Priorisierung von Commodity Trade Finance (Rohstoffhandelsfinanzierung) will die Bank effizienten Warenverkehr unterstützen und ihre Position als zuverlässiger Partner in diesem Sektor stärken.

Strategische Prioritäten

Die digitale Strategie der Bank, einschließlich der Einführung neuer digitaler Produkte in diesem Jahr, unterstreicht das Engagement der Bank für Innovation. Durch den Einsatz moderner Technologien will die DenizBank AG das Kund:innenerlebnis weiterhin verbessern.

Mit dem Ausbau ihres Priority-Banking-Angebots trägt die Bank zudem der Bedeutung einer maßgeschneiderten Vermögensverwaltung für vermögende Privatkund:innen Rechnung.

Die Kund:innen der DenizBank AG profitieren von den konzerninternen Synergien innerhalb der DenizBank Financial Services Group und der ENBD. Die strategische Ausrichtung der DenizBank AG auf die Bereiche Handelsfinanzierung, Commodity Trade Finance und Digitalisierung spiegelt ihr Engagement wider, Kund:innen Mehrwert zu bieten und Wachstum zu schaffen.

Alle Zahlen und Daten:

Österreichisches UGB

Link zum Geschäftsbericht:

https://www.denizbank.de/de/uber-uns/geschaftsberichte

Rechtlicher Hinweis:

Bei dieser Medieninformation handelt es sich um eine Marketingmittleitung, die zu unverbindlichen Informationszwecken erstellt wurde. Sie ist keine Finanzanalyse und stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Empfehlung beziehungsweise eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, Veranlagungen oder sonstigen Bankdienstleistungen dar. Diese Information wurde von der DenizBank AG sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie wurde jedoch nicht von unabhängiger dritter Seite geprüft und verifiziert; es wird daher keine Garantie in Hinblick auf Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der enthaltenen Informationen und Meinungen abgegeben. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

DenizBank AG_Firmenzentrale (c) DenizBank AG

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Sprache: Deutsch Unternehmen: DENIZBANK AG Thomas-Klestil-Platz 1 Wien 1030 Österreich Internet: denizbank.at EQS News ID: 1870077