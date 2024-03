QUARTALSANALYSE Q1: Was sagt die Performance des ersten Quartals über die Aktienmärkte aus?

Ein Blick auf unsere erste Tabelle zeigt, dass jeder der 11 ausgewählten Indizes im ersten Quartal 2024 besser abgeschnitten hat, als es die 5- und 10-Jahres-Durchschnitte für diesen Zeitraum vermuten lassen. Es ist jedoch anzumerken, dass diese Durchschnittswerte, und insbesondere der 5-Jahres-Durchschnitt, durch ein "Black Swan"-Ereignis im Jahr 2020 - die Covid-Pandemie - stark verzerrt sind.Der japanische Nikkei (JAP225) hat sich in diesem Jahr deutlich besser entwickelt und im Zeitraum von Januar bis März 2024 um über 20 % zugelegt. Aber auch drei andere Indizes (S&P 500, Euro Stoxx 50 und DAX) verzeichneten im ersten Quartal 2024 ein zweistelliges Wachstum.

Das erste Quartal des Jahres 2024 neigt sich an den Finanzmärkten dem Ende zu.

Was die Aktienmärkte betrifft, so ist es praktisch schon vorbei, denn an den meisten Märkten findet heute keine Handelssitzung statt (Ostern).

Dies könnte eine gute Gelegenheit sein, sich anzusehen, wie die Indizes im ersten Quartal abgeschnitten haben und was die Saisonalität über den Rest des Jahres aussagt. Wir haben einen Blick auf 11 Indizes geworfen - 4 aus den USA, 4 aus Europa und 3 aus dem asiatisch-pazifischen Raum.

Q1 Performance von 11 ausgewählten Indizes. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Ein Blick auf die obige Tabelle zeigt, dass jeder der 11 ausgewählten Indizes im ersten Quartal 2024 besser abgeschnitten hat, als es die 5- und 10-Jahres-Durchschnitte für diesen Zeitraum vermuten lassen. Es ist jedoch anzumerken, dass diese Durchschnittswerte, und insbesondere der 5-Jahres-Durchschnitt, durch ein "Black Swan"-Ereignis im Jahr 2020 - die Covid-Pandemie - stark verzerrt sind.

Der japanische Nikkei (JAP225) hat sich in diesem Jahr deutlich besser entwickelt und im Zeitraum von Januar bis März 2024 um über 20 % zugelegt. Aber auch drei andere Indizes (S&P 500, Euro Stoxx 50 und DAX) verzeichneten im ersten Quartal 2024 ein zweistelliges Wachstum.

