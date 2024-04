GNW-Adhoc: Merus nimmt an einem Kamingespräch auf der 23. jährlichen Needham Virtual Healthcare Conference teil

^UTRECHT, Niederlande, und CAMBRIDGE, Massachusetts, April 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (https://merus.nl/) (Nasdaq: MRUS), ein im klinischen Stadium tätiges Onkologieunternehmen, das innovative multispezifische Antikörper in voller Länge (Biclonics(®) und Triclonics(®)) entwickelt, hat heute bekanntgegeben, dass Dr. Bill Lundberg, President und Chief Executive Officer von Merus, am Mittwoch, 10. April 2024, um 8:45 Uhr (Eastern Time) an einem Kamingespräch auf der 23. jährlichen Needham Virtual Healthcare Conference teilnehmen wird. Der Webcast der Präsentation wird zeitgleich auf der Investoren-Seite (https://ir.merus.nl/event-calendar) der Unternehmenswebsite zur Verfügung gestellt. Die archivierte Präsentation steht dort für eine begrenzte Zeit nach der Veranstaltung zur Verfügung. Über Merus Merus (https://merus.nl/about/) ist ein im klinischen Stadium tätiges Onkologieunternehmen, das innovative humane bispezifische und trispezifische Antikörpertherapeutika in voller Länge entwickelt, die als Multiclonics (https://merus.nl/technology/multiclonics-platform/)(®) (https://merus.nl/technology/multiclonics-platform/) bezeichnet werden. Multiclonics(®) werden unter Verwendung von industriellen Standardprozessen hergestellt. In vorklinischen und klinischen Studien wurde beobachtet, dass mehrere Merkmale der Multiclonics(®) mit den Merkmalen herkömmlicher menschlicher monoklonaler Antikörper identisch sind, z. B. lange Halbwertszeit und geringe Immunogenität. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Merus (http://www.merus.nl/), X (https://twitter.com/MerusNV) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/merus). Multiclonics(®), Biclonics(®) und Triclonics(®) sind eingetragene Marken von Merus N.V. °