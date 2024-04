Die meistgehandelten Produkte: Halbleiter, Gold und Kupfer im Fokus der Anleger

Mit einem Stand von 18393 Punkten zeigte der DAX® heute Morgen erneut seine Robustheit, indem er sich nahe seinem Höchststand hält und somit das Vertrauen der Anleger bestätigt. Ein genauerer Blick auf die gehandelten Knock-Out-Optionsscheine lässt erkennen, dass Calls auf AMD die positive Stimmung in der Halbleiter-Industrie widerspiegeln. Gleichzeitig zeigen DAX® Puts, dass Investoren auch defensiv agieren und sich gegen potenzielle Marktschwankungen absichern.

Die Palette der Optionsscheine offenbart ein breites Spektrum an Erwartungen: Calls auf Unternehmen wie Palantir und CompuGroup Medical könnten auf spezifische, unternehmensbezogene Entwicklungen hinweisen, während ein starkes Interesse an Gold Calls möglicherweise auf eine strategische Positionierung in unsicheren Zeiten schließen lässt.

Bei den Faktor-Optionsscheinen zeichnet sich ein besonders starkes Interesse an Aurubis ab, einem Hersteller von Kupfer und Kupferprodukten. Die Long-Positionen in Aurubis spiegeln ein optimistisches Bild für den Rohstoffsektor wider, speziell für Kupfer, das eine zentrale Rolle in verschiedenen Industrien wie Elektrotechnik und Bau spielt. Dies könnte auf eine Erwartung der Investoren hindeuten, dass die Nachfrage nach Kupfer, begünstigt durch Trends wie Elektromobilität und erneuerbare Energien, weiterhin stark bleiben oder steigen wird.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag AMD Call HD196T 5,48 180,78 USD 122,54 USD 3,07 Open End DAX® Put HC6J19 2,66 18393,00 Punkte 18635,44 Punkte 62,34 Open End DAX® Put HD2TTU 1,35 18393,00 Punkte 18430,43 Punkte 131,36 Open End Bilfinger Call HC9S4X 9,72 42,80 EUR 33,27 EUR 4,44 Open End DAX® Call HD45KG 2,77 18393,00 Punkte 18155,68 Punkte 71,56 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.04.2024; 09:47 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Palantir Call HC7U9C 6,03 22,70 USD 20,00 USD 3,52 18.12.2024 Gold Call HD1GHE 25,18 2293,51 USD 2125,00 USD 8,40 20.12.2024 DAX® Call HC57SR 7,66 18414,22 Punkte 18100,00 Punkte 24,58 18.06.2024 CompuGroup Medical Call HD2T24 0,42 29,96 EUR 30,00 EUR 9,40 18.06.2025 Commerzbank Call HC68RN 1,52 13,365 EUR 13,50 EUR 9,33 18.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.04.2024; 10:24 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Micro Strategy Long HD3G3C 15,73 1643,25 USD 1071,07 USD 3 Open End Rheinmetall Long HD367J 25,41 537,20 EUR 400,30 EUR 4 Open End Rheinmetall Long HD3X9V 13,12 537,20 EUR 355,83 EUR 3 Open End Rheinmetall Long HD3X9T 16,64 537,20 EUR 457,48 EUR 7 Open End Aurubis Long HC988D 6,53 69,20 EUR 54,37 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.04.2024; 11:07 Uhr;

