EUR/USD: Hochspannung vor NFPs – Fed-Vertreter sorgt für Aufsehen

Das Währungspaar EUR/USD tritt wenige Stunden vor Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten bei 1,083 Dollar auf der Stelle. Für Gesprächsstoff sorgten bereits im Vorfeld brisante Aussagen eines Fed-Vertreters. Auch die Publikation neuer US-Inflationsdaten in der kommenden Woche dürfte schon bald ihre Schatten vorauswerfen.

Eintrübung der US-Arbeitsmarktdaten erwartet – Lohnwachstum könnte anziehen

Am Nachmittag um 14:30 Uhr blicken Anleger auf die Veröffentlichung neuer US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls). Ökonomen rechnen mit einem Stellenaufbau im März von 200.000 Einheiten nach 275.000 im Februar.

Für die Arbeitslosenquote wird ein Wert von 3,9 Prozent erwartet, was einem Status quo im Vergleich zum Vormonat entsprechen würde.

Die durchschnittlichen Stundenlöhne könnten indes gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent angezogen sein und damit dreimal so stark wie im Monat zuvor (0,1 Prozent).

