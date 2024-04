70 % Kursgewinn und Potenzial für mehr – diese Aktie gibt jetzt so richtig Gas

In den letzten 12 Monaten war es nicht schwierig mit Aktien Geld zu verdienen. Tatsächlich hätte es schon ausgereicht sich einen Indexfonds, der den DAX abbildet ins Depot zu legen. Anschließend hätte man einfach dabei zusehen können, wie diese eine Investition immer weiter an Wert zulegt. Insgesamt ist der DAX in dem Zeitraum um 22 % auf aktuell 18.500 Punkte gestiegen (Stand 28.03.2024, relevant für alle Kurse).

Manche der 40 Aktien, die den Index ausmachen, haben sich aber sogar noch weitaus besser entwickelt. Zu den größten Gewinnern zählte beispielsweise die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) mit einem Kursplus von mehr 70 % auf aktuell 14,70 Euro. Damit hat die Deutsche Bank-Aktie sogar inzwischen wieder den höchsten Stand seit 2018 erreicht.

Natürlich ist es immer so eine Sache eine Aktie zu kaufen, die schon gut gelaufen ist. Damit läuft man immer Gefahr zu spät auf den fahrenden Zug aufzuspringen und letztendlich zu viel zu zahlen. Ist es jetzt also schon zu spät die Deusche Bank-Aktie zu kaufen? Oder macht es auch heute noch Sinn sich diese Aktie ins Depot zu legen?

Die Deutsche Bank-Aktie hebt ab

In den letzten 15 Jahren war es tatsächlich selten eine gute Idee die Aktie zu kaufen. Letztendlich ging es doch immer weiter bergab. Und dieser langfristige Kursverfall hatte seine Gründe. Denn die Bank hat seine Aktionäre immer wieder mit hohen Sonderaufwendungen überrascht und ist letztendlich sogar in einigen Jahren in die roten Zahlen abgerutscht.

Davon ist heute zum Glück nichts mehr zu spüren. Das Management hat in den letzten Jahren radikal aufgeräumt und die Bank effizienter gemacht. Das ist einer der wesentlichen Gründe dafür, dass die Gewinne inzwischen wieder sprudeln. Im vergangenen Jahr lag der Nettogewinn schon wieder bei 4,2 Mrd. Euro, oder 2,03 Euro je Aktie. Damit kommt man schon wieder in die Nähe der Rekordgewinne aus den Jahren vor der Finanzkrise.

Trotz des deutlichen Kursanstiegs zahlt man für die Deutsche Bank-Aktie beim aktuellen Kurs nur etwa das 7-Fache des letzten Jahresgewinns. Und in diesem Jahr dürfte der Gewinn einmal mehr deutlich steigen. Zumindest, wenn die Bank ihre eigenen Ziele erreicht. Denn für das Jahr 2025 hat man sich ambitionierte Ziele gesteckt, an die man in diesem Jahr im besten Fall deutlich näher heranrückt.

Trotz starker Kursperformance noch günstig bewertet

Demnach wird die Deutsche Bank im kommenden Jahr eine Eigenkapitalrendite von mehr als 10 % erreichen. Im letzten Geschäftsjahr lag der Wert bei nur 7,4 %. Gehen wir davon aus, dass die Kapitalausstattung nicht weiter ansteigt, dürfte der Nettogewinn je Aktie bis dahin auf mindestens 2,80 Euro steigen.

Tatsächlich dürfte der Wert im besten Fall sogar noch höher liegen. Denn einerseits wird das Eigenkapital voraussichtlich weiter steigen. Und andererseits kauft die Bank eigene Aktien zurück. In diesem Jahr werden eigene Aktien für bis zu 675 Mio. Euro zurückgekauft. Ein Teil davon wird zwar als Bezahlung auch wieder an die Mitarbeiter ausgegeben. Dennoch sollte sich die Zahl der ausstehenden Aktien ein wenig verringern und der Gewinn je Aktie entsprechend steigen.

Insgesamt hat die Aktie daher aus meiner Sicht das Potenzial weiter überdurchschnittlich zu performen. Denn trotz des starken Kursanstieges der letzten Monate ist die Aktie immer noch günstig bewertet. Steigen die Gewinne wie geplant munter weiter, schmilzt auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis weiter zusammen. Und genau das sind beste Voraussetzungen für steigende Kurse.

