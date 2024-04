GlobalLogic kündigt 'Plattform aller Plattformen' für KI auf Unternehmensebene an

Einzigartige Plattformarchitektur zur Vereinheitlichung und Industrialisierung von KI-Lösungen auf Unternehmensebene

GlobalLogic, ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe, kündigte heute die erste Plattform-Architektur an, die den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) auf Unternehmensniveau unterstützt. GlobalLogic hat die Architektur entwickelt, um die kritischen Herausforderungen zu bewältigen, die jedes Unternehmen beim Einsatz von KI und generativer KI (GenAI) in großem Umfang bewältigen muss.

Um das Potenzial von KI auszuschöpfen, müssen Unternehmen Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen erfüllen, den Verlust von geistigem Eigentum (IP) verhindern und rechtliche Risiken verwalten. Sie müssen auch einen Ansatz finden, der technische Flexibilität ermöglicht, wenn neue Modelle, Plattformen und andere Innovationen Gestalt annehmen. Gleichzeitig müssen Führungskräfte den organisatorischen Wandel bewältigen und effektive Strategien zur Kostenkontrolle und zur Steigerung der Rentabilität von KI/GenAI-Investitionen finden.

Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in der Bereitstellung und dem Einsatz von KI in Softwareprodukten und Unternehmensplattformen bietet GlobalLogic eine einzigartige Perspektive auf die Design-, Daten- und Engineering-Herausforderungen von unternehmenstauglicher, produktionsreifer KI und GenAI. Die Architektur von GlobalLogic, die in Zusammenarbeit mit führenden Hyperscalern entwickelt wurde und deren grundlegende GenAI-Fähigkeiten nutzt, ist die erste ihrer Art für die Vereinheitlichung und Industrialisierung von unternehmenstauglichen KI- und GenAI-Lösungen.

GlobalLogic sieht Verantwortung, Zuverlässigkeit und Wiederverwendbarkeit als Schlüssel zu unternehmensgerechter KI

"Während Unternehmen daran arbeiten, von KI- und GenAI-Prototypen zu unternehmensweiten Implementierungen überzugehen, ist klar geworden, dass der Einsatz dieser Technologie weit mehr erfordert als das Senden von Prompts an ein großes Sprachmodell (LLM)", sagt Sumit Sood, COO und Head of Engineering, GlobalLogic. "Wir unterstützen Unternehmen bei der Einführung von GenAI seit 2021 und von 'traditioneller' KI schon viel länger, oft in kritischen Situationen. Wir wissen, was getan werden muss, um Verantwortung, Zuverlässigkeit und Wiederverwendbarkeit in KI-Plattformen zu gewährleisten."

Sood erklärt, dass sich der Grundsatz der Verantwortung auf das Ziel konzentriert, Antworten zu geben, die genau, rechtmäßig und im Einklang mit Sicherheits- und Governance-Anforderungen sind. Der Grundsatz der Zuverlässigkeit erfordert Mechanismen zur Korrektur von Modellabweichungen, Halluzinationen und Sicherheitsbedrohungen im Laufe der Zeit. Der Grundsatz der Wiederverwendbarkeit schließlich ist entscheidend für die Implementierung gemeinsamer Mechanismen für die Datenaufnahme, -aufbereitung und -schulung sowie für die gemeinsame Nutzung, die durch die Vermeidung von Doppelarbeit zur Kostensenkung und Risikominderung beitragen.

Die KI-Plattform-Architektur von GlobalLogic erfüllt wichtige Anforderungen in Bezug auf Beobachtbarkeit, Sicherheit, Governance und Nutzung. Sie ermöglicht die Integration von Best-of-Breed-Modellen, -Algorithmen und -Lösungen, unabhängig davon, ob sie in der Cloud oder vor Ort eingesetzt werden. Sie umfasst auch Beschleuniger für die schnelle Bereitstellung einiger der gefragtesten Anwendungsfälle, einschließlich Kundensupport und -betrieb, Softwareentwicklung und Legacy-Migration sowie Wissensmanagement im Unternehmen.

"Die GenAI-Landschaft ist sehr dynamisch", so Sood. "In einem Umfeld, in dem sich die 'beste' Technologie von Monat zu Monat oder sogar von Woche zu Woche ändern kann, ermöglicht der Ansatz "Plattform aller Plattformen" von GlobalLogic unseren Kunden, die Gewinner auszuwählen, um die beste GenAI der Unternehmensklasse zur Unterstützung ihrer Geschäftsergebnisse zu liefern."

Um mehr über die KI-Lösungen und Beratungsleistungen von GlobalLogic zu erfahren, besuchen Sie www.globallogic.com/services/offerings/generative-ai/.

ÜBER GLOBALLOGIC

GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering. Wir helfen Marken auf der ganzen Welt, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die moderne Welt zu entwickeln und aufzubauen. Durch die Integration von Erlebnisdesign, komplexem Engineering und Datenexpertise helfen wir unseren Kunden, sich vorzustellen, was möglich ist, und ihren Übergang zu den digitalen Unternehmen von morgen zu beschleunigen. GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt Designstudios und Entwicklungszentren auf der ganzen Welt, um Kunden aus der Automobil-, Kommunikations-, Finanzdienstleistungs-, Gesundheits- und Biowissenschafts-, Fertigungs-, Medien- und Unterhaltungsindustrie sowie der Halbleiter- und Technologiebranche mit unserem umfassenden Fachwissen zu unterstützen. GlobalLogic ist ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe, das zu Hitachi, Ltd. (TSE:6501) gehört, das als Social Innovation Business zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität beiträgt, indem es Innovationen durch Daten und Technologie vorantreibt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240408266144/de/

Ruchi Chowdhury

Corporate Communications GlobalLogic

ruchi.chowdhury@globallogic.com