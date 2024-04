Quectel stellt vielseitiges BG95-S5 NTN-Satellitenkommunikationsmodul vor

Embedded World - Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, kündigt heute die Markteinführung des Satellitenkommunikationsmoduls Quectel BG95-S5 3GPP nicht-terrestrisches Netzwerk (NTN) an. Das Modul unterstützt 3GPP Release 17 IoT-NTN in den S- und L-Band-Frequenzen für die Satellitenkommunikation. Darüber hinaus unterstützt das Multi-Mode BG95-S5 LTE Cat M1, Cat NB2, eGPRS und integriertes GNSS.

Mit seinem kosteneffizienten SMT-Formfaktor von 23,6 mm × 19,9 mm × 2,2 mm ist das BG95-S5 ideal für platzbeschränkte Anwendungen geeignet, bei denen der Zugang zu verschiedenen Netzwerktechnologien möglich sein muss. Da die NTN-Satellitenkommunikation im Zuge des Aufbaus von Konstellationen immer beliebter wird, bietet die Möglichkeit, sich über NTN, Mobilfunk und GNSS zu verbinden, den Entwicklern erhebliche Flexibilität. Dies stellt sicher, dass Geräte unabhängig von ihrem Einsatzort Verbindungen finden können und unabhängig davon, ob zum Zeitpunkt der Kommunikation NTNs verfügbar sind.

"Dieses vielseitige Modul ermöglicht es Anwendungsfällen, die auf allgegenwärtige Konnektivität angewiesen sind, NTNs oder LTE Cat M1, Cat NB2, eGPRS oder GNSS zu nutzen, je nach Verfügbarkeit am Einsatzort", sagt Norbert Muhrer, Präsident und CSO, Quectel Wireless Solutions. "Die geringe Größe und der niedrige Stromverbrauch bieten den Entwicklern ein Maximum an Optionen, und wir erwarten, dass das BG95-S5 in Geräten von drahtlosen Point-of-Sale-Geräten bis hin zu Asset Management, Schwerindustrie und tragbaren Geräten eingesetzt wird."

Ein weiterer Vorteil des Moduls ist sein geringer Stromverbrauch und sein erweiterter Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C. Für Entwickler und Konstrukteure unterstützt Quectel eine beschleunigte Markteinführung mit Referenzdesigns, Evaluierungstools und technischem Support, die alle zur Unterstützung der Entwicklungsarbeit zur Verfügung stehen. Die Zertifizierungsverfahren für Skylo's NTN, die nordamerikanischen Mobilfunkbetreiber und die behördliche Zertifizierung in Europa, Nordamerika, Kanada, Australien und Neuseeland sind im Gange.

Das Modul hat die gleiche Pin-Belegung wie andere Varianten der BG95-Serie, was Geräteherstellern eine nahtlose Migration zu NTN-Netzwerken ermöglicht. Ein umfassendes Angebot an Internetprotokollen, Industriestandard-Schnittstellen und diverse Funktionalitäten erhöhen die Vielseitigkeit des Moduls und ermöglichen die Integration in verschiedene M2M-Anwendungen.

Bei der Entwicklung der IoT-Module von Quectel steht die Sicherheit im Mittelpunkt. Von der Produktarchitektur bis hin zur Firmware-/Software-Entwicklung setzt Quectel führende Industriepraktiken und -standards ein. Mögliche Schwachstellen werden durch unabhängige Testinstitute entschärft und Sicherheitspraktiken wie die Erstellung von SBOMs und VEX-Dateien sowie die Durchführung von Firmware-Binäranalysen in den gesamten Software-Entwicklungszyklus integriert.

