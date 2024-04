Tech-Kursziele steigen | Cisco | Meta | Google | Netflix.

Die Handelsspanne an der Wall Street war gestern ausgesprochen eng, mit zudem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen. Anleger haben sich mehr für die Sonnenfinsternis als für Aktien interessiert, und sind auch wegen der bevorstehenden Inflationsdaten in Wartestellung. Am Freitag beginnt mit den Banken außerdem die Berichtssaison für das vierte Quartal. Heute starten wir freundlich in den Tag. Die Aussagen aus der FED sind uneinheitlich. Während Ex-Notenbanker James Bullard betont, dass der Markt von drei Senkungen in diesem Jahr ausgehen sollte, mahnte Neel Kashkari erneut vor der überhöhten Inflation. Während der Ölpreis steigt, liege die Inflation mit rund 3% weiterhin über dem 2%-Ziel der FED. Google dürfte mit dem heutigen Start der Next Cloud-Konferenz im Fokus stehen. TD Cowen hebt das Kursziel der Aktie heute an, und sieht auch bei Meta anhaltend robustes Wachstum. Freeport-McMoRan wird vor dem Opening von der Bank of America mit einem Ziel von $59 zum Kauf empfohlen.



00:00 Intro

00:24 Überblick | Cisco | Meta

02:43 Google | Netflix

04:00 Tesla | American Express

07:22 GE Vernova & GE Aerospace

08:10 Alibaba - Einsteigen oder nicht?

09:32 Blackstone & Air Communities | Mietmarkt

11:22 Verbraucherpreise | Zinssenkungen | Rohstoffe

14:22 PC-Markt | Meta | Arm

16:30 Autolagerbestände | Bankergebnisse am Freitag

17:27 Ankündigung Live-Stream



