DAX: Tägliche Prognose vom 10.04.2024 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Prognose & Tageseinsch├Ątzung f├╝r den DAX / DE40

├ťbergeordnete Tendenz

Der DAX ist gestern Morgen bei 18.526 Punkten in den vorb├Ârslichen Handel gegangen. Der Index formatierte bereits am Morgen das TH. Es ging von hier aus bis zum fr├╝hen Nachmittag abw├Ąrts. Es stellte sich dann zwar eine kleinere Erholungsbewegung ein, die aber keine Substanz hatte. Am sp├Ąten Nachmittag erfolgte der zweite "Downer", der unter die 18.300 Punkte ging. Den Bullen ist es am sp├Ąten Nachmittag gelungen den Index zu stabilisieren und wieder etwas aufw├Ąrts in Richtung der 18.350 Punkte zu schieben. Die Bullen hatten gestern einen Xetra Tagesverlust zu verantworten. Nachb├Ârslich zogen die Notierungen moderat an. Der DAX ging bei 18.366 Punkten aus dem Tageshandel.

Heute Morgen ist der DAX bei 18.387 Punkten in den vorb├Ârslichen Handel gegangen. Er notiert damit 139 Punkte unter der ersten vorb├Ârslichen Notierung gestern Morgen aber 21 Punkte aber dem Tagesschluss gestern Abend.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Laufrichtung in den letzten Handelstagen eher abw├Ąrtsgerichtet war. Nach einer kleinen Zwischenerholung zu Wochenbeginn ging es im Handel gestern deutlich abw├Ąrts. Im Zuge der Abw├Ąrtsbewegung wurde die SMA20 (aktuell bei 18.406 Punkten) angelaufen und unterschritten.

Der Index ist damit an der ersten wichtigen und kritischen Unterst├╝tzung angekommen. Setzen sich die Bullen durch, so sollte es heute eine gr├╝ne Aufw├Ąrtskerze geben. Die Aufw├Ąrtsbewegung sollte sich idealerweise morgen weiter fortsetzen. Stellt sich dieses Szenario ein, so k├Ânnte es ├╝bergeordnet wieder in Richtung des ATH gehen.

Versagen die Bullen aber, so w├╝rde dies bedeuten, dass der Tagesschluss von gestern heute best├Ątigt wird, was dazu f├╝hren k├Ânnte, dass sich der DAX unter der SMA20 festsetzen k├Ânnte. Verbindlich eintr├╝ben w├╝rde sich das Tageschart dann, wenn der DAX auch den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Weitere Abgaben k├Ânnten folgen, die bis an die SMA50 (aktuell bei 17.760 Punkten) laufen k├Ânnten.

