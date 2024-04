Original-Research: Cenit AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Cenit AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Cenit AG Unternehmen: Cenit AG ISIN: DE0005407100 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 20,55 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann Umsatz und Ergebnis im Rahmen der Erwartungen; "CENIT 2025" bestätigt und weiteres Wachstum für 2024 erwartet; Akquisitionen sollen in Kürze erfolgen Mit einem Gesamtjahresumsatz von 184,72 Mio. EUR (VJ: 162,15 Mio. EUR) hat die CENIT AG sowohl die eigene Guidance (ca. 180 Mio. EUR) als auch unsere bisherigen Schätzungen (181,61 Mio. EUR) leicht übertroffen. Dabei profitierte die Gesellschaft insbesondere von der hohen M&A Aktivität der vergangenen Geschäftsjahre, die sich auch im Geschäftsjahr 2023 mit der Akquisition von drei neuen Gesellschaften fortsetzte. Die neuen Gesellschaften trugen erstmals mit 7,84 Mio. EUR zum Gesamtumsatz bei, so dass das anorganische Wachstum 4,8 % von der gesamten Umsatzsteigerung in Höhe von 13,9 % ausgemacht hat. Aber auch das organische Wachstum in Höhe von 9,1 % profitierte unter anderem von einem Basiseffekt, da die im Geschäftsjahr 2022 erworbene ISR im Jahr 2023 erstmals ganzjährig enthalten war. Da die neuen Gesellschaften, hier insbesondere die umsatzstärkste ISR, ihre Umsätze überwiegend im Bereich Beratung und Dienstleistungen generieren, stiegen die Beratungsumsätze besonders stark um 33,5 % auf 74,38 Mio. EUR (VJ: 55,72 Mio. EUR). Parallel dazu stieg der Umsatz mit Fremdsoftware um 5,2 % auf 92,70 Mio. EUR (VJ: 88,14 Mio. EUR). Der Umsatz mit eigener Software ging hingegen leicht auf 16,79 Mio. EUR (VJ: 17,71 Mio. EUR) zurück, was im Wesentlichen auf die laufende Transformation hin zu SaaS-Umsätzen zurückzuführen ist. Am Ende der Transformation wird eine bessere Planbarkeit der Umsätze stehen, die bei der CENIT AG mit einem wiederkehrenden Umsatzanteil von 53,5 % bereits jetzt gegeben ist. Der starke Umsatzanstieg spiegelt sich auch in einer deutlichen Verbesserung des EBIT auf 9,22 Mio. EUR (VJ: 6,31 Mio. EUR) wider. Dieses wäre sogar noch höher ausgefallen, dem standen jedoch M&A-bedingte Sonderaufwendungen (0,64 Mio. EUR) sowie erhöhte PPA-Abschreibungen gegenüber. Darüber hinaus ist der Personalaufwand akquisitionsbedingt, aber auch aufgrund von Gehaltssteigerungen und Inflationsausgleichszahlungen stark angestiegen. Trotz des gestiegenen EBIT lag das Ergebnis nach Steuern mit 4,50 Mio. EUR (VJ: 6,28 Mio. EUR) unter dem Vorjahreswert. Dies ist vor allem auf den höheren Zinsaufwand zurückzuführen. Zum einen stiegen die ausstehenden Bankverbindlichkeiten auch in Vorbereitung auf das anorganische Wachstum deutlich an. Zum anderen enthielt das Finanzergebnis Abschreibungen auf Finanzinstrumente. Der Vorstand der CENIT erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2024 einen Umsatzanstieg in einer Bandbreite von 195 - 202 Mio. EUR und rechnet mit einer Verbesserung der EBIT-Marge auf 6,0% (VJ: 5,0%). Gleichzeitig wurde die Planung "CENIT 2025' bestätigt, wonach bis zum Jahr 2025 eine Steigerung des Gesamtumsatzes auf 300 Mio. EUR und eine Steigerung der EBIT-Marge auf mindestens 8 % erreicht werden soll. Dazu sollen jährlich zwei bis drei Akquisitionen getätigt werden. Obwohl sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Akquisition befindet, haben wir diese noch nicht in unseren Schätzungen berücksichtigt. Wir erwarten daher für das laufende Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 200,42 Mio. EUR und ein EBIT von 12,01 Mio. EUR. Allein durch die ganzjährige Einbeziehung der in 2023 erworbenen Gesellschaften sollte dieses Wachstum erreicht werden. Für die Folgejahre prognostizieren wir ein Umsatzwachstum von jeweils 8,0 % und erwarten eine sukzessive Steigerung der EBIT-Marge. Aufgrund des fehlenden anorganischen Wachstums in unseren Planungen liegt diese jedoch unter den Erwartungen von "CENIT 2025". Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von 20,55 EUR (bisher: 20,90 EUR) ermittelt. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29377.pdf Kontakt für Rückfragen ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 10.04.2024 (15:20 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 11.04.2024 (09:30 Uhr) -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °