Starke Dividenden und starke Performance: Sie können beides haben!

Es gibt viele scheinbar stichhaltige Argumente gegen Investments in Aktien mit hohen Dividenden. Aber schaut man genauer hin, lassen sie sich nicht nur entkräften. Sie sprechen im Gegenteil sogar dafür, sich auf starke Dividenden zu stützen … wenn man es richtig angeht und sich auf ein Team erfahrener Fachleute verlassen kann, dessen Möglichkeiten bei Auswahl und Positionsmanagement deutlich größer sind als das, was man als privater Investor erreichen könnte. Sehen wir uns einige der typischen Argumente, die auf den ersten Blick gegen Dividenden als Anker eines Investments sprechen, einmal an.

Argumente gegen Dividenden-Investments? Sehen Sie genau hin!

Es sind vor allem die folgenden drei ebenso gängige wie falsche Behauptungen, die manche Anleger dazu bringen, speziell auf gute Dividenden ausgerichtete Investments wie den JPMorgan Global Dividend Funds links als Chance zu übersehen. Was sich jedoch mittelfristig immer als Fehler herausstellte. Wie wichtig ein solcher Fonds als Fundament der eigenen Geldanlage sein kann, sehen wir weiter unten, zunächst der Blick auf Argumente gegen Dividenden, die bei genauem Hinsehen für sie sprechen.

In Aktien mit hohen Dividendenrenditen zu investieren bedeutet, auf Branchen mit schwachem Wachstum zu setzen

Das hört man oft - aber ist das auch so? Viele denken da dann an Autobauer oder Energieversorger, die grundsätzlich in der Tat Teil der „Old Economy“ sind. Aber davon abgesehen, dass das Kurspotenzial solcher Aktien, auf das es ja genauso ankommt wie die Dividendenrendite, dort nicht kleiner sein muss, sind viele Hightech-Unternehmen, die früher zur „New Economy“ gehörten, heute etablierte Stützen der Weltwirtschaft, gute Dividendenzahler und haben trotzdem großes Wachstumspotenzial.

Hohe Dividendenrenditen sind oft deswegen hoch, weil die entsprechende Aktie massiv gefallen ist.

Das kann der Fall sein, ist aber nicht die Regel. Und ein gutes Fondsmanagement erkennt und meidet Situationen, in denen ein Unternehmen in die Bredouille geraten ist und die bereits beschlossene Dividende aus Gewinnen bestritten wird, die im laufenden Jahr weit kleiner ausfallen.

Anleihezinsen sind jetzt teilweise höher als Dividendenrenditen, daher sollte man auf Anleihen setzen.

Stimmt das? Nein, denn nur, wenn man die Gesamtmarkt-Dividendenrendite nehmen würde, läge diese momentan bisweilen höher. Aber in einem Fonds investiert das Management ja gezielt in die starken Unternehmen mit den guten Dividenden, die schwachen Dividendenzahler, die die Gesamtmarkt-Rendite drücken, bleiben also außen vor.

Quelle: www.statista.de

Welche immense Bedeutung Dividenden für Investorinnen und Investoren heutzutage erlangt haben, sehen Sie in der vorstehenden Grafik. Sie zeigt das Volumen der Dividendenausschüttungen der DAX-Unternehmen über die vergangenen 20 Jahre und unterstreicht, dass es sich unbedingt lohnt, sich ein Stück von diesem wachsenden Kuchen zu sichern … wenn man es richtig angeht. Dabei ist vor allem ein Aspekt wichtig:

Ein entscheidender Faktor: Auf „Compounder“ setzen

Wichtig ist, dass man, wie es sich JPMorgan AM mit dem Global Dividend Fund auf die Fahne geschrieben hat, gezielt in sogenannte Kapitalvermehrer („Compounder“) investiert. Das sind Unternehmen, die über einen langen Zeitraum hinweg bewiesen haben, dass sie Anlegerinnen und Anlegern eine konstante Wertsteigerung bieten, indem sie zum einen eine gute und sukzessiv steigende Dividende ausschütten, zugleich aber auch konstantes Umsatz- und Gewinnwachstum erzielen, das sich in soliden Aufwärtstrends des Aktienkurses niederschlägt. Dadurch setzt man nicht nur auf eine hier und heute gute Dividende, sondern auf konstantes Kurs- und Dividenden-Wachstumspotenzial: ein entscheidender Faktor!

Solche Aktien gehören in jedes Depot. Aber solche besonderen Unternehmen sind nicht unbedingt zahlreich, man muss seinen Investmenthorizont auf die internationalen Aktienmärkte ausdehnen und das nötige Fachwissen mitbringen, wollte man selbst solche Perlen finden, daher:

Fachwissen und Erfahrung sind absolut entscheidend

Die Neigung, es lieber erst einmal selbst zu versuchen, statt es den Profis zu überlassen, findet man an der Börsen genauso oft wie im Bereich des Heimwerkens. Und mit denselben Resultaten: Irgendwie bringt man zwar etwas zusammen, das reicht aber nicht ansatzweise an das heran, was gestandene Fachleute erreichen. Und wenn es um Ihr Kapital geht, sollte klar sein, dass der Unterschied zwischen „Do It Yorself“ und den Ergebnissen eines professionellen Teams mit Anlageexpertise und einem erfahrenen Portfoliomanagement, welches sich auf die gesamten Ressourcen des weltweit aktiven Fondshauses JPMorgan Asset Management stützen können, immens ist. Im Folgenden sehen Sie die Eckdaten des JPMorgan Global Dividend Fund – wie gut man mit einem solchen Investment fährt, sehen Sie direkt danach weiter unten.

JPM Global Dividend Fund A EUR Div.

Vergleichsindex MSCI All Country World Index (Total Return Net) WKN A1JQFE ISIN LU0714179727 Typ Aktienfonds Management JP Morgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. Laufende Kosten 1,73 % p.a. Fondsvolumen per 05.04.2024 4,22 Milliarden US-Dollar Auflagedatum des Fonds-Anteilsklasse 1. Dezember 2011 Dividendenbehandlung ausschüttend (vierteljährlich) Fondswährung der Anteilsklasse Euro

Performance und Dividenden: Es geht beides!

Wer glaubt, dass man sich mit einem Dividenden-Fonds eine „lahme Ente“ einhandelt, muss sich hier nur einmal ansehen, wie sich der Global Dividend Fund von JPM AM über die vergangenen zehn Jahre im Vergleich zu seinem Benchmark-Index, dem MSCI ACWI (All Countries World Index) entwickelt hat. Achten Sie dabei vor allem auf Folgendes:

Quelle: J.P. Morgan Asset Management

Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Die Performance im Chart ist unter Berücksichtigung aller auf Fondsebene anfallenden Kosten dargestellt.

Ein auf Kapitalvermehrer mit guten Dividenden ausgerichteter, gut gemanagter Fonds verläuft deutlich ruhiger als der Gesamtmarkt, ohne dabei aber in der Performance schwach zu sein. Die Grafik macht deutlich, dass der Global Dividend Fund über den abgebildeten Zeitraum trotz der hierbei bereits berücksichtigten Kosten auf Fondsebene eine tadellose Performance erzielte.

Über fünf Jahre gerechnet liegt der Fonds in der Performance mit seinem in US-Dollar gerechneten Benchmark-Index MSCI All Countries World Index (Total Return Net) dadurch in etwa gleichauf … und das gelang eben auch ohne die derzeit die Wahrnehmung dominierenden Aktien des „KI-Hype“, die seit Frühjahr 2023 immens stark zugelegt hatten.

Disclaimer:

Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister JP Morgan Asset Management. Die Produktauswahl erfolgt allein durch den Dienstleister. Der Artikel ist von Ronald Gehrt verfasst. Der Verfasser des Artikels versichert, dass dargestellte Inhalte unter Beachtung etwaig anwendbarer journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Dienstleister eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Prospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu bzw. entsprechende Veröffentlichungen für andere Produkte) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in genannte Finanzinstrumente. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an eine unabhängige Anlageempfehlung oder eine Anlagestrategieempfehlung.