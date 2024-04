GNW-Adhoc: Cbio A/S, Entwickler von T-Zell-Therapien, stellt im Rahmen der Vorbereitungen zur klinischen Studie den Jahresbericht 2023 vor und kündigt mit einer gesicherten Finanzierung in Höhe von 40 Mio. DKK den Übergang zur klinischen Phase an

^SØBORG, Dänemark, April 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cbio A/S - Pionier im Bereich T-Zell-Therapien der nächsten Generation für solide Tumore, gibt Finanzergebnisse für 2023 und aktuelle Unternehmensdaten bekannt. Ulrik Cordes, Gründer und CEO von Cbio, erklärte: ?2023 war ein weiteres erfolgreiches Jahr für Cbio. Wir haben die präklinische Entwicklung unseres führenden T-Zell-Therapeutikums novoleucel abgeschlossen und erhebliche Fortschritte bei der Vorbereitung unserer bevorstehenden klinischen Phase-I/II- Studie in Karolinska erzielt, in der wir 20 Patientinnen mit Gebärmutterhalskrebs im Spätstadium behandeln werden. Ulrik Cordes ergänzt: ?Unsere oberste Priorität für 2024 ist der Beginn unserer ersten klinischen Studie, mit der wir einen wichtigen Meilenstein in der Wertschöpfung erreichen. Im Bereich der T-Zell-Therapie nimmt Cbio eine starke Position ein. Daher arbeiten wir mit Nachdruck an der Weiterentwicklung der Branche in Richtung unserer Mission der Krebsheilung." Highlights in jüngster Zeit und im Gesamtjahr 2023: * Abschluss der präklinischen Entwicklung von novoleucel, einem neuartigen Breitband-T-Zell-Therapeutikum mit transformativem Potenzial zur Behandlung von Gebärmutterhalskrebs

* Präklinischer Wirksamkeitsnachweis für unsere REVITA(TM)-Plattformtechnologie,

der ihre Anwendbarkeit bei Nieren-, Eierstock- und Bauchspeicheldrüsenkrebs in Zusammenarbeit mit dem Universitätskrankenhaus Odense nachweist * Erstes Patent zugelassen. Absichtserklärung des Europäischen Patentamts über die Gewährung eines Patents für unsere T-Zell-Basistechnologie erhalten * Einlizenzierung einer bedeutenden T-Zell-Therapie-Technologie von Karolinska zum Schutz der T-Zellen vor oxidativem Stress, mit der Krebszellen das Immunsystem, insbesondere bei gynäkologischen Krebsarten, umgehen können * Sicherung einer nicht verwässernden Finanzierung in Höhe von 28 Mio. DKK durch den Innovation Fund Denmark und Eigenkapital in Höhe von 12 Mio. DKK der neuen und bestehenden Aktionäre zur Gewährleistung der Laufzeit bis 2026 und des Abschlusses unserer klinischen Phase-I/II-Studie am Karolinska- Institut in Stockholm Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2023 Die Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.23 bis zum 31.12.23 weist einen Verlust in Höhe von 621.556 DKK aus, gegenüber -8.975.691 DKK für den Zeitraum vom 01.01.22 bis zum 31.12.22, was der erwarteten Burn Rate entspricht. Die Bilanz weist ein Eigenkapital in Höhe von 5.743.164 DKK aus. Über Cbio A/S Cbio A/S ist ein Biopharma-Unternehmen mit Sitz in Kopenhagen, das sich der Verbesserung der Lebensqualität und der Heilung von Patienten mit Krebserkrankungen im Spätstadium verschrieben hat, indem es T-Zell-basierte Therapien für Patienten weltweit zur Verfügung stellt. Die einzigartige und patentrechtlich geschützte Technologie von Cbio bildet die Grundlage für ein innovatives T-Zell-Therapeutikum mit transformativem Potenzial. Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/da804352-900d-42d4-ac10- eb9515473640 °