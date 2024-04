S&P 500®- Alles anders im 2. Quartal?

Mit dem Quartalswechsel scheint am Aktienmarkt eine signifikante Veränderung stattgefunden zu haben. So sind die US-Standardwerte seither deutlich korrekturanfälliger geworden. Bereits den zweiten Handelstag in Folge und zum vierten Mal seit Anfang April musste der S&P 500® einen Tagesverlust in der Größenordnung von 1 % oder mehr hinnehmen. Zuvor gab es nur drei Mal im gesamten Jahresverlauf 2024 einen solchen Rückschlag. Auch die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen hat sich nachhaltig eingetrübt. Im bisherigen Quartalsverlauf konnten die US-“blue chips“ in weniger als 40 % aller Fälle zulegen. Charttechnisch musste der S&P 500® gestern zudem die Unterstützung in Form der 50-Tages-Linie (akt. bei 5.114 Punkten) preisgeben. Gleichzeitig stechen die negativen Divergenzen seitens diverser Indikatoren hervor (z. B. RSI, MACD). Apropos RSI: Auf Wochenbasis hat der Oszillator gerade ein neues Ausstiegssignal generiert. Vor diesem Hintergrund dürfte ein nachhaltiger Bruch der angeführten Glättung eine Ausdehnung der jüngsten Atempause nach sich ziehen. Die Kurslücke vom 22. Februar bei 5.039/4.983 Punkten definiert dann den nächsten Rückzugsbereich, ehe die alten Ausbruchsmarken bei gut 4.800 Punkten wieder auf die Agenda rücken.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

